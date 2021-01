Samsung fait la promotion de son Galaxy S21 avec un... iPhone

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Julien Russo

7

On pourrait se dire qu'en interne chez Samsung, on utilise des smartphones de l'entreprise, mais visiblement ce n'est pas le cas. Un récent tweet publié par Samsung Mobile US fait le buzz depuis bientôt 24 heures. Celui-ci parle de l'événement Samsung Unpacked et a été tweeté depuis l'application Twitter disponible sur iOS ! Une communication qui a été supprimée dans la foulée.

Publicité

Quand le service marketing de Samsung utilise un iPhone

Le début d'année va être gigantesque pour Samsung, le fabricant de smartphones numéro 1 dans le monde va dévoiler ses Galaxy S21. Pour faire parler de l'événement très attendu par la communauté Android, le service de communication de Samsung a organisé un petit sondage sur Twitter. En effet, l'entreprise demande quelle amélioration majeure vous attendez. Samsung propose 4 choix : un gros changement dans la caméra, le design, l'écosystème ou la performance.

Si de nombreuses personnes ont participé à ce sondage (757 votes en seulement 2 heures), d'autres ont remarqué quelque chose d'étrange... Le tweet a été rédigé et publié depuis un iPhone. En bas du tweet nous retrouvons la mention "Twitter for iPhone".



Si cela est amusant, c'est clairement dégradant pour l'image de la firme sud-coréenne, puisque les consommateurs s'aperçoivent (une fois de plus) qu'en interne chez Samsung on utilise des iPhone plutôt que des produits de la marque. Évidemment, chacun fait ce qu'il veut dans ses choix personnels, il n'y aura rien de choquant si on voit "Twitter for iPhone" sur le compte Twitter d'un employé ou d'un responsable haut placé. Cependant, quand il s'agit du compte officiel qui sert à promouvoir les dernières nouveautés technologiques de Samsung, ça fait clairement tache !



En 2018, Samsung avait fait exactement la même boulette en faisant la promotion de son Galaxy Note 9. Samsung partageait une vidéo de son Note 9 depuis un iPhone... L'entreprise avait rapidement supprimé le tweet dans les minutes qui avaient suivi, mais le YouTuber Marques Brownlee avait eu le temps de prendre une capture d'écran de ce tweet pas comme les autres.