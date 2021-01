Telegram : 25 millions de nouveaux utilisateurs en 72H

Il y a 4 heures

Alexandre Godard

5

Telegram fait son trou dans les applications de messagerie avec une constante augmentation de son nombre d'utilisateurs actifs ces dernières années. La dernière nouvelle en date est d'ailleurs plus que positive puisqu'on apprend via un tweet de leur part que plus de 25 millions de nouveaux consommateurs sont arrivés sur la plateforme en à peine 72 heures.

25 millions de clients supplémentaires en 3 jours pour Telegram

Je ne vais pas vous faire un pavé sur les fonctionnalités de Telegram, mais pour ceux qui ne seraient pas au courant, sachez juste que c'est une application de messagerie chiffré de bout en bout (sécurisé) qui propose la plupart des fonctionnalités de ses concurrents.

Le sujet du jour concerne l'un des derniers tweets de Telegram en date du 12 janvier 2021 qui annonce 500 millions d'utilisateurs actifs mais également 25 millions de nouveaux arrivants en seulement 72 heures. Ce phénomène s'explique simplement par le fait que WhatsApp est actuellement dans la tourmente comme on ne cesse de le répéter avec ses histoires de partage obligatoire de nos données qui oblige certains à se séparer de l'application, étant en contradiction avec cette politique. Mais il y a également l'application Parler, retiré de l'App Store et du Google Play Store après les déboires survenus au Capitole aux Etats-Unis il y a quelques jours qui oblige énormément de monde à se tourner vers une autre application de messagerie en attendant sa remise en place ou non, sur les Store d'applications.



Telegram surpassed 500 million active users. 25 million new users joined in the last 72 hours: 38% came from Asia, 27% from Europe, 21% from Latin America and 8% from MENA. https://t.co/1LptHZb9PQ — Telegram Messenger (@telegram) January 12, 2021

L'adage le malheur des uns fait le bonheur des autres prend tout son sens ici et nul doute que le patron de Telegram s'est réveillé de bonne humeur ce matin. Quelques chiffres supplémentaires ont été divulgués dans ce tweet, on note chez les nouveaux clients que 38% proviennent d'Asie, 27% d'Europe, 21% d'Amérique latine et 8% d'Afrique et du Moyen-Orient.



WhatsApp est toujours largement en tête avec plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs à travers le monde mais attention tout de même à ne pas jouer avec le feu trop longtemps.

