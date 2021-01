Apple TV+ : la saison 2 de Servant est lancée !

Il y a 3 heures

Alban Martin

Si vous n'avez pas encore vu la série Servant sur Apple TV+, c'est le bon moment de vous y mettre puisque la saison 2 démarre ce vendredi. Il s'agit d'une série originale à suspense réalisée par M. Night Shyamalan.

Saison 2 disponible le 15 janvier 2021

Entre horreur et thriller, Servant se classe dans la catégorie des productions qui ont contribué à la croissance du service de streaming d'Apple.



La série suit un couple de Philadelphie qui est en deuil après avoir perdu son enfant. Leur bébé, Jericho, est remplacé par une poupée plus vraie que nature et que la mère pense être réelle. Une étrange nourrice, Leanne, est engagée pour s'occuper de l'enfant mais dès son arrivée, des choses bizarres arrivent à la famille.



Servant met en vedette Lauren Ambrose, Nell Tiger Free, Rupert Grint et Toby Kebbell.

La saison 2 arrive donc dans le catalogue d'Apple TV+ avec un premier épisode et offrira un nouvel épisode les semaines suivantes.



Lors de la première saison, Apple avait reçu les félicitations de Stephen King qui avait déclaré sur Twitter :

SERVANT sur Apple TV+ : Extrêmement effrayant et totalement engageant. Deux épisodes et je suis accro.

Le premier épisode de la deuxième saison de «Servant» est désormais disponible sur Apple TV+. Cette série a passionné une bonne partie des abonnés Apple TV+, la firme de Cupertino ayant déjà signé la saison 3.