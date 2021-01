Le nouveau PDG d'Intel veut des meilleures puces qu'Apple

Intel vient de changer de PDG. Qui dit nouveau PDG, dit nouvelles intentions et la dernière déclaration du nouveau patron en impose même si elle paraît osée. Selon ses dires, Intel veut devenir autant, si ce n'est plus, performant qu'Apple au niveau des processeurs mais sur PC. Quand on connaît le retard d'Intel dans le domaine, la marche s'annonce haute.

Le PDG d'Intel fait une annonce forte

L'histoire entre Intel et Apple aura durée des années (et cela va encore être le cas un certain temps), mais les toutes nouvelles puces M1 maison de la pomme mène vers une séparation totale entre les deux entités dans les années à venir. Comme la firme de Cupertino l'a annoncé, tous les produits Apple seront équipés d'une puce maison d'ici deux ans.

C'est pour cette raison qu'Intel compte bien se renouveler dans les années à venir et même devenir leader sur le marché des PC à default de l'être sur Mac sur le marchés des processeurs.



Pat Gelsinger, le nouveau PDG d'Intel l'a annoncé :

Nous devons fournir la meilleure expérience possible sur PC, comme ce que fait une entreprise comme Apple. Nous devons être aussi bons à l'avenir.

Voilà des mots très forts de la part du nouveau PDG d'Intel, tant on connait le retard pris par la société dans ce domaine et en particulier les puces Apple Silicon. Désormais, il va falloir joindre la parole à l'acte car pour rappel, Intel doit produire jusqu'en 2022 des puces gravées en 10nm alors qu'Apple est déjà passé au 5nm.