Intel veut éviter le conflit avec Apple autour des puces 3nm de TSMC

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Windows

Guillaume Gabriel

Il semblerait qu'Intel ait pour ambition de grandement se rapprocher de TSMC dans le cadre de la production de puces 3nm. Seulement, pour éviter tout conflit avec Apple, qui travaille déjà avec la firme pour plusieurs de ses appareils, la firme américaine veut être sûre de ne pas empiéter sur la capacité de production.

Un voyage serait prévu à Taïwan afin de discuter avec les dirigeants de TSMC et voir quelles solutions seraient possibles, dans le but d'adopter le processus 3nm pour ses prochains processeurs Meteor Lake.

Intel veut travailler plus étroitement avec TSMC

Selon DigiTimes, Intel cherche à développer une relation plus étroite avec TSMC, qui est actuellement le fournisseur le plus important d'Apple. Pour ne pas se mettre à dos la firme de Cupertino, Intel veut s'assurer que le fournisseur taïwanais remplira ses commandes pour les GPU 3nm.



DigiTimes rapporte aujourd'hui que des cadres supérieurs d'Intel prévoient de se rendre à Taïwan et chez TSMC à la mi-décembre pour discuter de la production de puces 3nm et de la capacité de production. Le but étant d'obtenir "une plus grande capacité de traitement 3nm disponible chez TSMC" et que "Intel envisage un lien plus étroit avec TSMC pour éviter de se battre avec Apple pour la capacité de traitement disponible".



À noter que TSMC a commencé la production pilote de son processus 3nm qui sera finalement utilisé dans les futurs Macs en silicium d'Apple.



