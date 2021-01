Philips Hue dévoile de nouveaux éclairages et un interrupteur

Il y a (encore) du nouveau du côté de Philips Hue avec la présentation récente de nouveaux éclairages à destination des particuliers, comme des professionnels. En effet, la célèbre firme néerlandaise continue d'assurer sa présence au sein du marché de la maison connectée avec des éclairages toujours plus performants.



Hier, ils ont ainsi dévoilé que leur division Lightning, devenue Signify, lançait deux nouvelles lampes extérieures et de nouveaux interrupteurs pour contrôler le tout.

Ainsi, la firme a fait la présentation du Philips Hue Amarant, éclairage pour l'extérieur, qui n'est pas encore prévu pour l'Europe :

Le Philips Hue Appear, lui, est également une applique murale d'extérieur en inox qui offre un puissant effet de lumière flottante qui sortira 26 janvier en Europe pour 149 euros.



Pour le reste, le constructeur a lancé un nouveau module d'interrupteur mural qu'il est possible d'installer derrière un interrupteur d'éclairage ordinaire pour le transformer en un interrupteur intelligent. Disponible cet été pour un prix autour de 40 $.

Coming soon: the wall switch module! Make any light switch smart by installing this little gadget behind the wall plate. Your smart lights stay reachable — and you can use the light switch to set your favorite light scenes.



Europe: spring 2021

North America: summer 2021 pic.twitter.com/197GqSye4c