Gordon Ramsay: Chef Blast : le chef déjanté s'invite sur iOS

En France, dans le monde de la cuisine télévisée, nous avons nos deux chouchous qui ne sont autres que Cyril Lignac et Philippe Etchebest. Ce dernier est notamment connu pour ses coups de gueule dans les émissions Top Chef et Cauchemar en cuisine, toutes deux adorées par les spectateurs.



Il faut savoir qu'en Angleterre, ils ont un personnage similaire (que vous connaissez peut-être déjà) : Gordon Ramsay. Sa popularité est telle qu'un jeu mobile dédié vient de voir le jour sur l'App Store, permettant ainsi de se plonger en cuisine avec le chef cuisinier.



Voici la bande-annonce de Gordon Ramsay: Chef Blast :

Publicité

Éclate-toi avec le tout nouveau jeu de casse-tête de Gordon Ramsay ! Touche les cubes identiques pour les éclater en morceaux et préparer une cuisine d'enfer !

Dans des niveaux qui te donneront l'eau à la bouche, fais preuve de talent pour exploser des cubes et impressionner Gordon Ramsay afin de devenir un super chef ! Découvre les méthodes les plus futées pour résoudre les casse-têtes, obtenir les meilleurs scores et gagner trois étoiles.