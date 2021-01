MacBook Pro 13 pouces 2016 : prolongation de la réparation du rétroéclairage

Cette affaire a surgi il y a plus d'un an, plusieurs propriétaires de MacBook Pro 13 pouces avaient exprimés leurs indignations auprès du SAV d'Apple après avoir découvert un problème de rétroéclairage. Plusieurs mois d'attentes avaient été nécessaire avant qu'Apple prenne la décision de lancer un programme mondial de réparation. Exceptionnellement, la firme de Cupertino a décidé d'étendre ce programme de réparation !

Les changements du programme

C'est l'une des anomalies matérielles qui aura fait le plus de mal à l'image du MacBook ces dernières années, les problèmes de rétroéclairage du MacBook Pro 13 pouces ont concernés énormément de consommateurs à travers le monde. Aujourd'hui, Apple a décidé de changer les règles d'éligibilités à la réparation gratuite pour les clients qui font remonté ce dysfonctionnement.

Dès maintenant, la couverture de réparation est étendu jusqu'à cinq ans après la date d'achat initiale (facture indispensable) ou jusqu'à trois ans après le début du programme mondial de réparation (à compter du 21 mai 2019).

Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, voici le problème de rétroéclairage auquel ont été confrontés des propriétaires du MacBook Pro 13 pouces. Apple explique dans sa fiche d'assistance que l'anomalie n'a touché que les MacBook Pro deux ports Thunderbolt 3 et quatre ports Thunderbolt 3 commercialisé en 2016.



Pour vérifier si votre problème de rétroéclairage est éligible à une prise en charge dans le cadre de cette réparation mondiale, Apple explique qu'il est nécessaire de vous rendre dans le menu () et d'aller dans "À propos de ce Mac", si votre MacBook Pro 13 pouces est l'un des modèles éligibles à la réparation, rapprochez-vous le plus vite d'un Apple Store ou d'un centre de services agréé Apple.