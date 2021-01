L'app TousAntiCovid ne fonctionne pas sur iPhone

Il y a 7 heures (Màj il y a 7 heures)

Alexandre Godard

Alors que la pandémie de COVID-19 fête sa première bougie, on a bien compris que cette maladie et tout ce qui tourne autour n'ont pas fini de faire parler. C'est le cas de notre chère application made in France "TousAntiCovid" censée endiguer la propagation du coronavirus, du moins si l'application fonctionnait correctement, ce qu'il ne semble pas être le cas sur iPhone.

L'histoire de l'app Covid en France

Rappelez-vous, nous sommes au mois de mai 2020, en sortie d'un confinement total pour le pays qui aura duré des semaines et qui nous aura tous mis un coup derrière la tête. C'est à ce moment-là que tous les pays se posent la même question, quelle application de traçage faut-il utiliser pour contrer au mieux la transmission du coronavirus ?



La France, contrairement à ses pays voisins, décide de ne pas suivre le mouvement en créant sa propre application, non basée sur les API d'Apple et de Google. C'est à ce moment-là que le gros du problème débarque. Les débats s'intensifient sur le sujet avec d'un côté l'Etat qui martèle que son idée est de protéger les données des Français et de l'autre, une majorité de Français qui déclarent ne pas faire confiance à l'Etat sur la fameuse protection des données.



L'Etat ne lâche pas l'affaire et dévoile au grand jour sa propre application nommée StopCovid. Pas besoin d'écrire un pavé pour vous rappeler que l'application est un flop national, comme prévu avant même sa sortie étant donné que les citoyens avaient fait part de ne pas s'en servir mais surtout des limitations inhérentes à la plateforme Apple que l'on avait soulevé avant le lancement. Le nombre d'utilisations et de téléchargements sont une catastrophe et l'on apprend même que l'application développée gratuitement coûte des centaines de milliers d'euros chaque mois en maintenance... Bref, les mois passent, et nous voici en octobre 2020. Pour rappel, le gouvernement reconnaît son erreur et avoue même que certaines personnes au sein même de l'Elysée ne l'ont pas téléchargé (on frôle l'humiliation). Malgré cette honte aux yeux de tous les autres pays, l'Etat décide de se remobiliser et annonce plusieurs gros changements comme le nom de l'application, son interface et même ses fonctionnalités. Place maintenant à TousAntiCovid !

Les problèmes de l'application TousAntiCovid sur iOS

Le problème c'est que malgré tous ces changements, il y a une chose qui n'a pas évolué, l'API utilisée par l'Etat ne correspond toujours pas à celles d'Apple et de Google, or c'est là que le problème principal se trouve. Pour faire simple, le fait de ne pas utiliser la bonne API entraîne de potentiels problèmes sur le traçage par Bluetooth, principale utilité de l'application TousAntiCovid. Grâce à nos tests, mais aussi aux nombreux retours des lecteurs depuis quelques mois (et on vous en remercie), on s'est même aperçu que la batterie fondait comme neige au soleil lors de l'utilisation de l'application.



Comme nous vous l'avions expliqué il y a des mois, avant même la sortie de l'application, le fait de ne pas utiliser la bonne API tout en connaissant les règles strictes d'Apple en la matière, il y avait fort à parier que le traçage Bluetooth sur iPhone ne fonctionne qu'à moitié, voire même pas du tout. Eh bien, après des utilisations personnelles au sein de la rédaction, confirmée par certains utilisateurs et développeurs avec qui nous avons discuté, il semble malheureusement que ce soit bel et bien le cas.



Pour la plupart d'entre nous, l'application tourne quelques minutes avant d'être gelée, stoppée par le système. Nous recevons par la suite une notification qui nous invite à la relancée mais cela ne change rien. Pire, dans mon cas personnel, et vivant avec une personne déclarée positive au Coronavirus en novembre dernier et utilisatrice de l'application, je n'ai reçu aucune alerte, même après une soirée passée en sa compagnie... D'autres témoignages similaires nous ont été rapportés régulièrement, ce qui indique malheureusement que ce n'est pas un cas unique.

L'exception française

Certains seront d'accord avec nous et d'autres évoquerons le fait qu'en tant que français nous ne sommes bons qu'à nous plaindre mais sachez que cet article est tout simplement une constatation de faits réels. L'exception française a encore une fois frappé, persuadé que nous sommes les meilleurs, à quoi bon écouter les sociétés comme Apple et Google qui certes ne sont pas exemptes de tous reproches mais qui malgré tout, hébergent les stores d'applications avec des règles strictes et surtout une puissance de frappe bien supérieure. La Norvège qui avait suivi notre modèle au départ, s'est vite ravisée, alors pourquoi pas la France ?



A vouloir créer nos propres règles, nous avons eu une application incomprise du public en premier lieu, puis quasiment non fonctionnelle sur iOS.



Que dire également du coût de maintenance de l'application qui dépasse désormais plusieurs millions cumulés, du rythme de vaccination extrêmement lent (certains pays ont déjà traité toute leur population à risque), une gestion du couvre-feu plus que discutable et des restaurants, salles de sports, cinémas, théâtres, musée, opéra, commerces, stations de ski... interdits de travailler alors que de l'autre côté, il est encore possible de voyager, partir en vacances, etc. Je ne vous parle même pas du chômage partiel ou les arrêts maladies sans consultation médicale qui risquent d’avoir des conséquences économiques et sociales désastreuses à moyen terme.

Conclusion

Quoi qu'il en soit, nous avons une pensée pour toutes les personnes en difficulté que ce soit sur un plan physique, morale ou financier. Pour les plus jeunes, n'oubliez pas de mettre de l'argent de côté toute votre vie, car un coup dur comme celui-ci est imprévisible et peut visiblement durer un certain temps. De même, ne comptez pas sur la retraite, étant donné que le système était déficitaire bien avant cette pandémie mais que l'après sera à coup sûr encore plus compliqué, ou disons-le clairement, catastrophique sur un plan financier pour le pays.



Prenez soin de vous.



