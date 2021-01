Apple veut cacher les bandes d'antenne sur iPad et iPhone

Corentin Ruffin

Si l'iPhone et la plupart des produits d'Apple ont la cote dans le monde, très peu de personnes s'intéressent à l'envers du décor et notamment à la production des appareils ainsi que leur constitution. Par exemple, il faut savoir que pour offrir les données cellulaires, la Pomme utilise une seule pièce de métal dans le dos de l'iPad, ainsi que des composants qui minimisent les effets sur le signal.



Un véritable défi pour Apple, qui cherche actuellement un moyen efficace de masquer l'espace que demande la mise en place de la fameuse antenne. Et aujourd'hui, un nouveau brevet nous en apprend plus sur ce à quoi on peut s'attendre.

Un nouveau brevet autour de l'antenne sur iPhone et iPad

L'un des problèmes de conception des iPhone et des iPad est de pouvoir gérer efficacement les ondes électromagnétiques, les signaux créés et reçus par les antennes à l'intérieur des appareils mobiles. Pour ce faire, et pour abandonner la présence d'une antenne externe, la Pomme met en place un espace pour cette dernière tout en ajoutant des matériaux qui évitent le blocage d'un signal. Cela évite l’antennagate vu avec l’iPhone 4.



Une façon de résoudre le problème consiste à utiliser un boîtier en deux parties, mais qui oblige à laisser un espace autour des antennes, pour pouvoir laisser passer le signal. Seulement, Apple semble travailler sur une alternative qui lui permettrait de supprimer ce vide, et donc de gagner de la place.



Un brevet accordé à Apple par le US Patent and Trademark Office a été publié et se nomme "Boîtier de dispositif électronique en plusieurs parties ayant une surface remplie contiguë" dans lequel on peut y voir un boîtier apparaissant en une seule pièce. En bref, Apple suggère qu'une couche d'encre pourrait être déposée au point de jointure pour la couvrir complètement de la vue. Ainsi, tandis que le boîtier principal peut continuer à être en métal, la section secondaire pourrait être un composant non conducteur qui n'entrave pas les ondes électromagnétiques. Une nouveauté de l’iPhone 12S ?



