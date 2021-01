iFixit attribue une note de 6/10 pour la facilité de réparation de l'AirPods Max

Il y a 57 min

Julien Russo

Réagir

Comme à chaque sortie de nouveau produit, iFixit cherche à savoir si le nouvel appareil d'Apple est facile à réparer ou si la firme a tout fait pour compliquer les choses. Si Apple n'a pas bonne réputation dans ce domaine, son premier casque a surpris les experts d'iFixit, l'AirPods Max serait bien plus facile à réparer que beaucoup de ses concurrents.

Publicité

L'AirPods Max recueille une note de 6/10

Dans le passé, Apple a obtenu beaucoup de notes inférieures à 3/10 pour la réparation de ses produits. Cependant, des efforts ont été remarqués dans la première génération de l'AirPods Max, iFixit explique que presque toutes les tentatives de réparations ont été concluantes. Ce qu'ont apprécié les experts du démontage c'est le fait que les coussinets s'enlèvent très facilement (ils sont aimantés), c'est peut-être un détail pour les consommateurs, mais grâce à ce système qui devient facile de changer les coussinets quand ils s'usent ou qu'ils sont abîmés.

Dans la conception du casque, Apple a aussi beaucoup privilégié les vis, plutôt que la colle qui est omniprésente dans certains de ses produits. Les experts d'iFixit mettent en général une très mauvaise note quand une tonne de colle a été mise au moment de l'assemblage dans les usines.



Dans les autres remarques positives, iFixit note que le mécanisme de charnière du serre-tête peut être détaché très facilement. Il est expliqué qu'aucun tournevis n'est nécessaire, on peut facilement le détacher avec un trombone ou même le petit outil qui sert à sortir la carte SIM de son iPhone.

Les mauvais points

Si l'AirPods Max n'atteint pas la note de 10/10 c'est qu'il y a quelques détails qui n'ont pas plu à iFixit. L'ouverture du casque n'est pas aussi simple que prévu, il y a un adhésif qui gêne quand on veut accéder aux composants internes :

Le prochain cycle de frustration : l'adhésif. C'est vrai, il ne suffit pas de desserrer les verrous et/ou d'enlever les vis. Il faut alors sortir le pistolet thermique, qui doit être manié avec beaucoup de précautions pour éviter de faire fondre tout ce plastique.

iFixit a aussi poussé un "coup de gueule" contre deux des casques les plus populaires en ce moment : le Sony WH-1000XM4 et le Bose NC 700, les experts sont cash et expliquent qu'après le démontage des trois casques (en comptant celui d'Apple), le casque de Sony et Bose paraissent comme des "jouets" quand on les compare au AirPods Max.

Après avoir éliminé une partie de la concurrence, nous comprenons mieux ce prix de 550 dollars. Sony et Bose facturent tous deux moins cher, mais en interne, le savoir-faire obsessionnel de l'AirPods Max fait que ces autres appareils extrêmement performants ressemblent à des jouets en comparaison.

Source