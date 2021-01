Next-gen : les consoles PS5 et Xbox Series sont très énergivores

Il y a 6 heures (Màj il y a 5 heures)

Si la pénurie de consoles next-gen est loin d'être terminée dans le monde, les heureux possesseurs de ces dernières font leurs premiers retours autour des fonctionnalités et des performances. Seulement, une étude américaine fait peur : selon celle-ci, les PS5 et Xbox Series consommeraient énormément d'énergie, même lorsqu'elles sont en veille.



Heureusement, il semblerait que des options permettent de réduire ce côté énergivore, et il est important d'en être conscient.

Les PS5 et Xbox Series consommeraient beaucoup d'énergie

Si la puissance des nouvelles consoles de salon n'est pas à prouver, il semblerait que la mise en place de tous ses nouveaux composants et l'obtention de ces performances ait un coût. Et ce coût n'est autre que l'énergie utilisée par la next-gen, comme le rapporte le Natural Resources Defense Council américain dans sa dernière étude.



Pour les nouveaux jeux, on parle d'une consommation allant au-delà de 200W du côté de la Xbox Series X et de la PS5, mais ce n'est pas le réel point mis en avant. Le problème ? C'est que les consoles optent pour un réglage d’alimentation de « démarrage instantané » qui garde la console dans une sorte de veille permettant notamment le réveil à distance.



Si la PS5 consomme entre 1 et 2 watts dans ce mode, la Xbox Series X oscillait entre 25 à 28 watts à son lancement, puis 11 watts suite à une mise à jour. Un mode qui n'est plus très utile avec l'arrivée des SSD permettant un démarrage rapide, même lorsque la console est totalement éteinte.



Sur Xbox, il faut donc utiliser le mode « économie d’énergie » qui se trouve dans "Profil et système" puis Paramètres, Général et Mode d’alimentation et démarrage.



