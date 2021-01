Netflix annonce plus de 200 millions d'abonnés

Il y a 5 heures (Màj il y a 37 min)

William Teixeira

Si on compare le marché du streaming d'aujourd'hui par rapport à il y a 5 ans, les choses ont complètement changé. Nous avons de nouveaux acteurs comme Disney+, Apple TV+, HBO Max... Si le temps apporte de nouveaux services de streaming, il y a une chose qui ne change pas : la domination permanente de Netflix. L'entreprise de Reed Hastings vient de passer un nouveau cap, celui des 200 millions d'abonnés à travers le monde.

Nouvel exploit du leader du streaming

Beaucoup d'investisseurs et d'analystes pensaient que l'arrivée de Disney+ et la croissance d'Amazon Prime Vidéo allaient progressivement nuire à Netflix. Heureusement pour le service de streaming numéro 1 dans le monde, cela n'a pas eu lieu. Au contraire, malgré une concurrence toujours plus importante, les chiffres continuent d'évoluer et Netflix recrute chaque nouveau trimestre, une masse de nouveaux abonnés !

En ce mois de janvier 2020, Netflix a annoncé ses résultats trimestriels et grâce aux confinements et couvre-feux qui ont lieu dans de nombreux pays, les chiffres sont impressionnants.

En effet, le service de streaming a annoncé posséder 203,6 millions d'abonnés partout dans le monde, sur le dernier trimestre, Netflix a réussi à convaincre 8,5 millions de nouveaux abonnés de payer un abonnement. Des résultats qui permettent de placer Netflix en tête du marché !



L'année 2020 aura été bénéfique pour tout le secteur du streaming, côté Netflix de nombreuses séries originales ont permis au géant américain d'attirer des personnes qui étaient chez eux confinées. Ces longues journées sans pouvoir sortir de chez soi ont poussée à regarder des séries et films sur les services de streaming. Sur l'ensemble de 2020, Netflix a réussi à recruter 37 millions de nouveaux abonnés ce qui représente un rythme de 3,08 millions de recrutements tous les mois et 9,24 millions par trimestre.

La bonne nouvelle c'est que le succès de Netflix ne se limite pas qu'à son pays natal. Le service de streaming a effectué la majorité de ses nouvelles inscriptions en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Aujourd'hui, tout le monde connait Netflix et tout le monde peut souscrire grâce aux forfaits à différents tarifs. Pour quelqu'un qui veut l'excellence, il y a le forfait Premium à 15,99€ avec 4 écrans en Ultra HD et pour quelqu'un qui cherche plutôt les économies, il y a le forfait Essentiel avec 1 écran en SD à 7,99€.

Cette diversité tarifaire permet aux régions du monde où les salaires sont les plus bas de souscrire à Netflix et de profiter de tout le catalogue !

Et le chiffre d'affaires ?

Si on suit une certaine logique, il est évident que si le nombre d'abonnés augmente, le chiffre d'affaires connait une forte croissance. Sur le quatrième trimestre de 2020, Netflix a réussi à générer 6,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 21,5% comparé au dernier trimestre de 2019. Si on compte tous les trimestres de l'année dernière, Netflix affiche un chiffre d'affaires de 25 milliards de dollars, ce qui représente une hausse de +24% par rapport à 2019. C'est là que l'on voit que Netflix fait partie des entreprises qui ont involontairement profité de la crise sanitaire !



Les prévisions pour Netflix en 2021 sont positives, l'entreprise s'attend à recruter 6 millions de nouveaux abonnés pour le premier trimestre et enregistrer un chiffre d'affaires de 7,1 milliards de dollars.

Ses séries originales continuent à rencontrer du succès, ce qui est le cas par exemple de la série The Crown, l'entreprise n'a pas raté l'occasion d'annoncer que 100 millions d'abonnés ont lancé minimum un épisode de la série.

The Midnight Sky le film avec George Clooney a lui aussi attiré l'attention avec 72 millions d'abonnés qui ont lancé le film sur le premier mois de disponibilité.



