Bob l'éponge revient sur mobile avec SquarePants: Battle for Bikini Bottom

Il y a 7 heures (Màj il y a 7 heures)

Medhi Naitmazi

Les fans de la série Bob l'éponge seront ravis d'apprendre que le studio THQ Nordic vient de publier SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom sur iOS et Android. Pesant plus de 2,8 Go, le jeu est un portage de la version PC et consoles (PS4, Xbox One, Switch) qui a connu un joli succès. Il faut aussi rappeler que Battle for Bikini Bottom était un remastering d'un titre de 2003 sorti au départ sur PS2 et Xbox.



Voici la bande-annonce :

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom est disponible sur l'App Store et le Play Store

Le classique cultissime revient, fidèlement réédité dans sa spongieuse splendeur ! Incarnez Bob l’Éponge, Patrick et Sandy et montrez au maléfique Plankton que le crime paie encore moins que M. Krabs. Vous voulez sauver Bikini Bottom d’une attaque de robots ? Bien sûr ! Sauter à l’élastique en sous-vêtements ? Pourquoi pas ! Unir vos forces dans le nouveau mode multijoueur ? La bataille commence !

Si vous ne connaissez pas le jeu SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom, il s'agit d'un jeu d'aventure et de plateforme en 3D mettant en avant les différents personnages phares de la série qui doivent défaire le maléfique Plankton. Le gameplay plutôt varié vous propose de sauter, courir et tirer pour vaincre les ennemis dont des boss. La réalisation est sympathique avec le support des manettes MFI. Un bon titre à découvrir mais qui demande tout de même 9€. Mais à ce prix, point de publicité ou d'achat intégré sur iOS et Android.



