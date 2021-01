Capcom retire 3 jeux dont Ace Attorney à cause des in-apps sous iOS 14

Il y a 7 heures

Alban Martin

2

A chaque mise à jour majeure d'Apple sur iPhone et iPad, les joueurs se demandent si les titres qu'ils affectionnent continueront à fonctionner. C'est notamment le cas des jeux classiques portés par des firmes comme Square Enix, Sega, 2K Games ou Capcom. Les nippons ne sont généralement pas pressés de réaliser des mises à jour de compatibilité et laissent parfois des jeux sur le carreau comme Bioshock de 2K qui n'a pas connu iOS 9.



Cette fois, c'est Capcom qui a retiré trois jeux hier soir, dont Phoenix Wright: Ace Attorney - Spirit of Justice, Phoenix Wright: Ace Attorney - Dual Destinies et Ghost Trick. Le studio a retiré ses titres de l'App Store pour «diverses raisons».

Publicité

Les in-apps en cause chez Capcom

Capcom n'a pas daigné le préciser, mais il s'agit d'un bug au niveau des achats intégrés. Avec iOS 14, si vous achetiez un épisode ou un add-on via le système de micro-paiement, vous étiez débité mais les contenus n'étaient pas débloqués. Pire, le jeu devenait injouable.



Capcom a rassuré les joueurs en affirmant que les trois opus reviendront et qu'ils prendront en charge iOS 14. En revanche, aucune date n'a été annoncée. Pour ceux qui ont les jeux installés, si vous avez déjà acheté des in-apps, pas de souci. Sinon, abstenez-vous.



Espérons que la prise en charge d'iOS 14 par Capcom signifiera également que les trois jeux prendront pleinement en charge les tailles d'écran modernes à leur retour.



Les deux jeux Ace Attorney qui ont été supprimés sur iOS sont toujours disponibles sur Android. Ghost Trick, d'autre part, n'est sorti sur iOS qu'après les débuts de la Nintendo DS.



Pour ceux qui n'auraient jamais touché à un Ace Attorney ou Ghost Trick, il s'agit de très bons jeux d'enquêtes mêlant aventure, action et stratégie.

Télécharger Apollo Justice Ace Attorney HD à 0,99 €