Casque Apple VR : un marché de niche avant les Apple Glass ?

Il y a 47 min

Alban Martin

Selon un nouveau rapport de Mark Gurman de Bloomberg, le premier casque de réalité virtuelle d'Apple sera un "précurseur de niche coûteux" avant l'introduction dun produit de réalité augmentée plus ambitieux : les Apple Glass.

Un casque Apple VR en 2022

D'après le journal américain, le casque VR d'Apple serait un concurrent direct des modèles existants sur le marché :

En tant qu'appareil de réalité virtuelle, le casque Apple affichera un environnement numérique 3D complet pour les jeux, le visionnage de vidéos et la communication. La fonctionnalité AR, la capacité de superposer des images et des informations sur une vue du monde réel, sera plus limitée. Apple a prévu de lancer le produit dès 2022, contre l'Oculus de Facebook, le PlayStation VR de Sony. et les casques de HTC. Ils ont demandé à ne pas être identifiés en discutant de plans privés.

Selon le rapport, l'appareil initial a rencontré plusieurs obstacles au développement et la société a des attentes de ventes modestes. Cependant, le produit de niche haut de gamme aurait pour objectif de préparer les développeurs et les consommateurs externes à des lunettes AR plus grand public plus tard.



Les fuites suggèrent que le premier casque d'Apple sera beaucoup plus cher que ceux de ses concurrents, qui coûtent entre 300 et 900 dollars. Certains initiés pensent que la société ne vendra qu'un seul casque par jour et par magasin de détail. Apple compte environ 500 magasins, donc dans ce scénario, les ventes annuelles seraient d'un peu plus de 180 000 unités - à l'exclusion des autres canaux de vente. Cela le mettrait à égalité avec d'autres produits coûteux, tels que l'ordinateur de bureau Mac Pro vendu à partir 5 999 $. Un porte-parole d'Apple a refusé de commenter ces allégations, bien évidemment.



Pour se démarquer, Apple prévoit d'intégrer des écrans de résolution beaucoup plus élevée que ceux des offres VR actuelles, accompagnés de puces avancées plus puissantes que les derniers processeurs M1 trouvés dans les Mac Apple Silicon.



Apple aurait également inclus un ventilateur dans la conception du casque, qui porte le nom de code N301, qui est à un stade avancé de développement.



L'inclusion du ventilateur et des processeurs puissants aurait initialement abouti à un appareil trop grand et trop lourd. Apple aurait donc rapproché le casque du visage pour réduire la taille et rapprocher l'oeil des écrans. Pour les utilisateurs qui portent des lunettes, Apple a développé un système dans lequel des lentilles de prescription personnalisées peuvent être insérées dans le casque. Apple serait également en train de discuter de la manière dont il pourrait mettre en œuvre les prescriptions en ligne et dans les magasins de détail.

© Oculus Quest 2

Les Apple Glass plus tard

Pendant ce temps, les lunettes AR (Apple Glass), nom de code N421, sont à un stade de développement encore plus précoce et sont prévues pour "dans plusieurs années", alors qu'Apple avait initialement prévu de les sortir dès 2023.



Les prototypes actuels d'Apple Glass ressemblent à des lunettes de soleil chères avec des montures épaisses qui abritent la batterie et les puces. L'ancien designer en chef Jony Ive, qui a depuis quitté l'entreprise, aurait préféré le concept des lunettes N421 au casque.



Apple visait initialement un casque ultra-puissant livré avec un concentrateur pour héberger le processeur, mais Ive ne voulait pas vendre un appareil qui nécessiterait un appareil fixe séparé pour une fonctionnalité complète.



Ive voulait plutôt un casque avec une technologie moins puissante qui pourrait être intégré directement dans l'appareil, mais le chef de l'équipe AR / VR, Mike Rockwell, voulait l'appareil le plus puissant. C'était une impasse qui a duré des mois, et Tim Cook s'est finalement rangé du côté d'Ive.



En conséquence, le casque serait conçu pour fonctionner comme un appareil autonome, ce qui signifie qu'il peut fonctionner sur une batterie plutôt que d'être branché sur un mur ou un Mac. Selon Gurman, les prototypes du casque incluent des caméras externes pour activer certaines fonctionnalités AR. Apple teste l'utilisation des caméras pour le suivi des gestes et travaille également sur une fonctionnalité permettant à un utilisateur de taper virtuellement dans l'air pour saisir du texte.



Tout un programme qu'il faudra surveiller puisque 2022 c'est déjà demain...