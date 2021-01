Elon Musk va faire un don de 100 millions de dollars

En 2020, nous avons énormément entendu parler d'Elon Musk et il semble que cela soit repartit pour un tour en 2021. En ce 22 janvier 2021, le PDG de Tesla vient d'annoncer qu'il allait faire un don de 100 millions de dollars. Dans quelles circonstances et pour quel but, explications.

Elon Musk va faire un don de 100 millions pour dépolluer la planète

Il n'y a pas si longtemps, même si cela fluctue en fonction du cours de bourse, Elon Musk est devenu l'homme le plus riche du monde. À la tête de plusieurs grosses sociétés, la plus en vue aux yeux de tous n'est autre que Tesla, fabricant de voitures électriques et autonomes.

Pas besoin d'être diplomé de Harvard pour comprendre que le PDG de Tesla à un sujet qui lui tient à coeur à savoir l'écologie. C'est pour cette raison qu'en ce 22 janvier 2021, sur Twitter, il a annoncé faire un don de 100 millions de dollars à la société qui réussi à concevoir un système efficace pour la mesure/capture du carbone dans l'air.



Am donating $100M towards a prize for best carbon capture technology — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2021





Les détails précis seront révélés la semaine prochaine mais avec un gain aussi élevé, il y a fort à parier pour que cela bouge de tous le côtés. Si la technologie demandée venait à exister, cela permettrait d'extraire une quantité importante de carbone de l'atmosphère et de réduire la pollution sur notre planète.



Il est vrai que ce n'est pas seulement grâce à ce genre de système que nous arriverons à dépolluer totalement la planète mais cela pourrait être une alternative de plus pour protéger notre belle planète bleue sans qui nous ne serions pas grand chose. Pour rappel, Si Musk venait à donner cette somme, cela représenterait le plus gros don qu'il n'ai jamais effectué au cours de son existence.