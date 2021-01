Bourse AAPL : Apple vaut 2400 milliards !

Apple affiche, à l’heure de ces lignes, une valorisation boursière de 2400 milliards de dollars ! Non vous ne rêvez pas, malgré toutes les critiques à son encontre, la firme de Cupertino prouve qu'elle ne laisse pas indifférente. L’action AAPL est à 144$ !

2400 millards !

Énormément d'entreprises connaissent des méformes voire des crashs économiques chaque année et la pandémie qui sévit depuis plus d'un an ne semble pas avoir arranger les choses. Ce qu'il faut également retenir c'est qu'il y a toujours des heureux quand d'autres sont malheureux et c'est le cas d'Apple actuellement.



Après plusieurs années records, le géant Californien a encore impressionné tout son monde avec une année 2020 plus que réussite avec une augmentation de sa valeur boursière de +70%. Après une légère méforme en ces deux premières semaines de 2021, la marque a repris du poil de la bête en reprenant plus de 9%.

Cette hausse supplémentaire n'est pas anodine puisque désormais, avec une valeur de 144.30 pour l’action AAPL, Apple conforme sa place de leader en ce qui concerne "l'entreprise la plus côté en bourse" avec une valorisation de 2400 milliards de dollars.



Ce chiffre qui pourrait faire tourner la tête à plus d'une personne montre encore une fois la puissance de la marque à travers le monde. On peut également noter que contrairement à une entreprise comme Tesla qui il est vrai pulvérise le record avec une hausse de 1100% en 13 mois, Apple voit son action grimper grâce à l'euphorie de ses clients mais principalement grâce à ses solides bilans financiers qui ne cessent d'impressionner de trimestres en trimestres.



Avec des projets comme les Apple Glass ou encore l'Apple Car, il y a fort à parier pour que l'on ne soit pas encore au bout de nos surprises avec l'action Apple. Une pomme aura rarement coûté aussi chère...

