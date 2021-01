Sony ne fabriquera pas la berline électrique Vision-S

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Corentin Ruffin

Ces derniers temps, les plus grosses entreprises ont tendance à s'exporter sur différents marchés, sortant ainsi de leurs spécialités avec pour objectif de prendre des parts de différents gâteaux. Par exemple, lors du CES 2020, on se rappelle que Sony avait surpris son petit monde en mettant en avant une voiture d'exposition.



Plus précisément, il s'agissait d'une berline électrique du nom de Vision-S Concept et qui se vantait de proposer une conduite autonome. Si de nombreux médias pensaient que la firme nippone allait entre en production dans un futur proche, il semblerait que ce projet soit abandonné.

Sony dément l'arrivée de la Vision-S

Depuis ce CES 2020, on pouvait croire dur comme fer que Sony songeait réellement à commercialiser sa propre voiture électrique et autonome. Pour cause, un an plus tard, le japonais a à nouveau présenté la Vision-S au public lors d'un essai routier en Europe.



Mais, aujourd'hui, un démenti est venu enterrer les espoirs de voir cette berline un jour, au travers d'un porte-parole de Sony. Selon lui, la firme "n'avait pas l'intention de produire ou de vendre le véhicule en série".



On se rappelle notamment que Sony mettait en avant "des capacités de véhicule autonome de niveau 2+" avec une volonté d'atteindre le niveau 4.



