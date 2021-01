TSMC le partenaire d'Apple craint que le Covid-19 touche son usine à Taïwan

Sachant les conséquences que peut avoir le Covid-19 sur une production de grande ampleur, TSMC a décidé de renforcer les protocoles de sécurité sur le lieu de travail. L'entreprise a aussi exigé que tous ses employés qui se sont rendus dans un centre hospitalier entre le 6 et 19 janvier ne viennent pas travailler. Les personnes concernées devront respecter un délai de 14 jours sans travailler et pourront revenir avec un test PCR négatif . Plusieurs recommandations ont été faites aux salariés il y a quelques jours. Que ça soit à l'intérieur de l'usine ou dans leur vie quotidienne, ils sont tous invités à éviter les contacts en face à face, éviter tout contact avec des objets, mais aussi à respecter la distanciation sociale !

Que l'on soit au Japon, en Russie, en Australie ou en Taïwan, personne n'est à l'abri du Covid-19. Certains pays arrivent à s'en sortir mieux que d'autres, c'est le cas par exemple de Taïwan qui recense seulement 61 cas entre le 11 et le 24 janvier 2020. Cependant, un nouveau cluster inquiète les autorités locales, celui-ci pourrait considérablement accélérer les nouveaux cas de Covid-19 d'ici les prochaines semaines. Ce cluster a été détecté dans le comté de Taoyuan , à seulement quelques kilomètres d'une géante-usine détenue par TSMC. Chaque jour des centaines de salariés se relaient pour produire les puces qu'on retrouve dans les produits Apple.

TSMC est l'un des plus importants partenaires d'Apple, c'est l'entreprise qui fournit les puces M1 qu'on retrouve dans les nouveaux Mac, mais aussi les puces Ax qu'on retrouve dans les iPhone, iPad... Si TSMC tombe, Apple rencontrera d'importantes difficultés dans le réapprovisionnement de son réseau d'Apple Store, mais aussi de ses nombreux revendeurs.

