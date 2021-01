Apple veut s'offrir la série "In with the devil" avec Taron Egerton

Selon un nouveau rapport, Apple "s'approche d'une commande" pour "In with the Devil", une nouvelle série pour Apple TV+. D'après les informations de Variety, le casting du show serait notamment constitué de Taron Egerton et Paul Walter Hauser, deux acteurs de renom.

Taron Egerton / Paul Walter Hauser

Une nouvelle série avec deux bons acteurs ?

La série de six épisodes serait basée sur le roman de 2010 "In With The Devil: A Fallen Hero, A Serial Killer, and A Dangerous Bargain for Redemption" de James Keene et Hillel Levin. Le livre raconte l'histoire de la vraie vie de Keene lorsqu'il a été condamné à la prison et qui a offert sa liberté en échange de l'obtention des aveux d'un codétenu, un tueur en série présumé.



La série "In with the Devil" est décrite comme étant racontée à travers le prisme d'une relation intime entre deux prisonniers, explorant les longueurs que les gens vont parcourir pour rechercher la rédemption, si une véritable absolution est jamais vraiment possible, et si oui, à quel prix. Le show sera écrit et produit par Dennis Lehane.



Egerton est surtout connu pour ses rôles de long métrage, ayant remporté un Golden Globe l'année dernière pour son rôle principal dans le biopic d'Elton John «Rocketman». Il est également connu pour avoir joué dans les deux premiers films «Kingsman» dans le rôle principal d'Eggsy ainsi que dans le film «Robin Hood» de 2018. Du côté de la télévision, il a récemment prêté sa voix à la série Netflix 2019 «The Dark Crystal: Age of Resistance» et à la version de la mini-série 2018 du streamer «Watership Down».Egerton est déjà impliqué dans le titre film Tetris pour Apple TV+ qui rapporte la vie de Hank Rogers, le concepteur de jeux vidéo qui a obtenu les droits de distribution de Tetris sur consoles. La série a été dévoilée en novembre et le tournage est en cours en Écosse.



Hauser est connu pour ses tournages acclamés par la critique dans des films comme «Richard Jewell», «I, Tonya» et «BlacKkKlansman». On le verra bientôt dans le film Disney «Cruella» dans le rôle d'Horace. Il est également apparu dans des émissions à succès telles que «Cobra Kai», «Kingdom», «Reno 911» et «It’s Always Sunny in Philadelphia».