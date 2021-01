Apple renouvelle la série Téhéran pour une saison 2

Si vous n'avez pas encore lancé le premier épisode de Téhéran, la série raconte l'histoire de Tamar Rabinyan , une agente du Mossad qui a le talent de piraté des réseaux informatiques hautement protégés. Sa première mission va l'envoyer dans la capitale de l'Iran, son lieu de naissance. Alors que son pays est sur le point de se procurer la bombe atomique , ses supérieurs lui donnent pour objectif de neutraliser toutes les défenses aériennes de l'Iran. Sauf que les choses ne vont pas se passer comme prévu et des problèmes de dernières minutes vont se présenter. Apple n'a pas dévoilé les statistiques de popularité de la première saison composée de 8 épisodes , mais on imagine tout de même que la série a su trouver son public. Il s'agit du premier programme Apple TV+ qui n'a pas été tourné aux États-Unis ou au Royaume-Uni (sans mentionner les documentaires).

C'est désormais officiel, Apple a annoncé renouveler sa célèbre série d'origine israélienne "Téhéran". Les producteurs avaient sous-entendu début décembre que la firme de Cupertino serait favorable à proposer de nouveaux épisodes pour ses abonnés. Aujourd'hui, le média Deadline a déclaré que le renouvellement est signé et que le tournage va bientôt pouvoir commencer grâce à l'avance des scénaristes qui ont anticipé l'écriture du scénario avant l'officialisation de la saison 2.

Vous avez probablement déjà eu la mauvaise expérience de commencer une série et de voir que celle-ci ne sera pas renouvelée pour une seconde saison. Vous restez sur votre faim et vous savez qu'il n'y aura jamais de suite ! Ce type d'expérience ne semble pas exister avec les productions originales Apple. L'entreprise renouvelle ses séries parfois sans voir les résultats d'audience !

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.