Apple lance watchOS 7.3 en version finale

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Réagir

La version finale de watchOS 7.3 est désormais disponible pour les clients à partir de l'Apple Watch 3.



Une semaine après la version RC qui était la dernière bêta pour les développeurs, Apple nous propose la troisième mise à jour importante de watchOS 7 avec notamment un nouveau cadran Unity et l'app ECG qui débarque dans plusieurs pays asiatiques.

Publicité

watchOS 7.3 est disponible au téléchargement

Comme attendu, la firme de Cupertino vient de mettre à disposition de ses clients la nouvelle mise à jour qui apporte quelques nouveautés et de nombreux correctifs. La version est accessible à tous les utilisateurs ayant une Apple Watch 3, Apple Watch 4, Apple Watch 5, et Apple Watch 6.

Installer watchOS 7.3

Comme d'habitude, la mise à jour est accessible depuis l'application Apple Watch depuis l'iPhone associé à la montre. Pour l'installer, prenez soin d'avoir au moins 50% de batterie et de mettre la montre sur son chargeur. Ensuite, connectez votre iPhone à un réseau WiFi et lancez la mise à jour.



A noter que les firmwares iOS 14.4, iPadOS 14.4 et tvOS 14.4 sont également disponibles ce soir.

Les nouveautés watchOS 7.3

Le nouveau firmware watchOS 7.3 ajoute une nouvelle fonctionnalité «Time to Walk» pour les abonnés Apple Fitness+, introduisant une expérience audio dans l'application "Exercice" où les invités partagent des histoires inspirantes pendant que vous marchez.



La fonctionnalité ECG s'étend au Japon, à Mayotte, aux Philippines et en Thaïlande, tandis que les notifications de rythme cardiaque irrégulier arrivent au Japon, à Mayotte, aux Philippines, à Taiwan et en Thaïlande.



watchOS 7.3 comprend également un cadran de montre Unity inspiré des couleurs du drapeau panafricain, les formes changeant tout au long de la journée lorsque vous vous déplacez, créant une Watch Face unique.



Apple en a profité pour annoncer de nouvelles Apple Watch Series 6 et bracelets Sport Band dits "Black Unity". La collection Black Unity est conçue pour célébrer et reconnaître l'histoire et la culture des Noirs.



La mise à jour comprend également des améliorations de performances et des corrections de bogues pour les problèmes du centre de contrôle et du centre de notifications.