Les fournisseurs d’Apple payent leurs employés pour éviter la fête du Nouvel An chinois

Au début de l'année 2020, nous avons pu avoir un aperçu de ce que donne la propagation d'un virus dans les usines d'assemblages et de fabrication de composants. Le résultat a été une fermeture massive, une absence de réponse aux commandes d'Apple et des difficultés de réapprovisionnement des Apple Store et des nombreux revendeurs. Apple et ses partenaires ne souhaitent pas revivre cela et sont prêts à payer les employés pour qu'ils ne fêtent pas le Nouvel An chinois.

Les fournisseurs Apple sortent les grands moyens

Apple possède encore de nombreux partenaires en Chine, beaucoup de produits sont toujours fabriqués là-bas et la firme de Cupertino collabore aussi avec des fournisseurs locaux. À l'approche du Nouvel An chinois, les entreprises qui fournissent les pièces des iPhone, iPad, Mac, Apple Watch... craignent de devoir cesser leur activité à cause d'un cluster à l'intérieur de leurs usines.

Pour éviter cette situation dramatique, les partenaires d'Apple proposent une grosse prime à leurs salariés pour rester dans les dortoirs pendant le Nouvel An chinois et ne pas aller dans leur famille où à des soirées entre amis.

Le rapport de Nikkei Asia qui relaie cette information exprime une certaine inquiétude quant à l'impact négatif que cela pourrait avoir sur des centaines de milliers de commandes d'Apple :

Une série de fournisseurs les plus importants d'Apple en Chine tentent d'étouffer les craintes de nouvelles épidémies de coronavirus en offrant des primes supplémentaires aux travailleurs s'ils ne rentrent pas chez eux pour les festivités du Nouvel An lunaire à venir.

Les entreprises veulent que les travailleurs restent en place et ne risquent pas de s'exposer aux infections, ce qui montre comment les inquiétudes suscitées par le COVID-19 et les pénuries de main-d'œuvre affligent un élément vital de la chaîne d'approvisionnement technologique.

Pegatron, un important fournisseur d'iPhone, offre aux travailleurs de la chaîne de production une prime de 4 000 yuans (617 $) s'ils restent dans ses usines à travers la Chine pour les vacances du Nouvel An lunaire, également connues sous le nom de Festival du printemps. L'entreprise renoncera également aux frais de dortoir entre janvier et mars.

Vu la prime qui est proposée, il est fort probable que les effectifs des usines renoncent à prendre des vacances pour le Nouvel An chinois. Il faut dire qu'avec les salaires qui leur sont versés tous les mois, cette prime représente quasiment un second mois de paie.

Chez Luxshare Precision Industry (un autre fournisseur d'Apple) on mise sur l'argent, mais aussi les divertissements pendant cet événement très important en Chine.

Le partenaire d'Apple s'engage à proposer de bons moments entre collègues et une récompense financière (sans dire le montant de celle-ci).

Et pour ceux qui renoncent à cette proposition ?

Bien évidemment, aucun des fournisseurs d'Apple ne viendra sanctionner un travailleur qui souhaite rentrer dans sa famille ou retrouver des amis. Cependant, pour que l'employé réintègre les dortoirs et son poste de travail, il devra obligatoirement présenter un résultat négatif au test Covid-19 et respecter une quarantaine de 14 jours.

Tous les partenaires de la firme de Cupertino prennent les choses très au sérieux, car une personne contaminée peut provoquer la fermeture complète de l'usine par les autorités locales.