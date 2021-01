PS Plus : les jeux gratuits de février dont Destruction AllStars sur PS5

Hier à 21:30

Medhi Naitmazi

1

La nouvelle fournée de jeux gratuits pour les joueurs abonnés au PlayStation Plus vient d'être annoncée. Sony nous propose trois titres dont deux pour les possesseurs de la PS5. On retrouve ainsi Destruction AllStars, Control: Ultimate Edition et Concrete Genie.

3 jeux gratuits dont 2 pour PS5

Les abonnés au PS Plus sur PS4 et PS5 vont pouvoir s'éclater sur Control: Ultimate Edition, Destruction AllStars, and Concrete Genie dès le 2 février prochain. A noter que Destruction AllStars sort directement gratuit pour les joueurs qui ont souscrit à l'offre en ligne.

Control: Ultimate Edition (PS4 / PS5) : Un jeu d'aventure à la troisième personne qui vous propose de maitriser des compétences surnaturelles et de manier une arme de poing polymorphe. Un titre signé Remedy Entertainment (Max Payne, Alan Wake).

Sur PS5, vous pourrez utiliser la fonction Aide au jeu pour obtenir des indices qui vous aideront à résoudre les énigmes et à surmonter les défis qui se présenteront lors de votre exploration de l’Ancienne Maison.

(PS4) : Avec un pinceau magique, vous allez pouvoir rendre à la ville polluée de Denska sa superbe d’antan et son front de mer animé. Il s'agit d'un jeu d’action et d’aventure qui a remporté de nombreuses récompenses. Le jeu offre également deux modes de jeu supplémentaires conçus exclusivement pour PS VR, vous permettant de laisser libre cours à votre imagination Destruction AllStars (PS5) : Un jeu multijoueur en arène où il va y avoir de la tôle froissée. Entre Destruction Derby et un jeu de parkour, il va falloir user d’habileté, de tactique et de maîtrise du timing pour causer des dégâts, aussi bien derrière le volant qu’à pied. Le jeu du mois !

Les jeux seront disponibles du 5 janvier janvier 2021 au 1er février :