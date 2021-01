Rusty Lake annonce The Past Within sur iOS, Android, Mac et PC

Il y a un an, Rusty Lake sortait un nouveau jeu appelé The White Door, un titre en point & click très différent des autres réalisations du studio. Un style et des mécaniques qui se démarquent des séries Cube Escape et Rusty Lake. Entre temps, les développeurs ont proposé Samsara Room, un remake de leur premier titre qui a servi de préquel aux séries Cube Escape et Rusty Lake qui compte plus de douze jeux à date.

Maintenant, Rusty Lake a dévoilé la prochaine étape avec The Past Within, accompagné d'une bande-annonce qui donne le ton :

The Past Within arrive sur mobiles et ordinateurs en 2021

Les fans du studio auront deviné de quoi va parler The Past Within. Avec la poupée vaudou borgne, il s’agit d’un jeu centré sur Albert Vanderboom de Rusty Lake: Roots, l’un des personnages les plus tordus de tous les jeux de Rusty Lake. Censé être mort, Albert profite d'une phrase des développeurs pour revenir : «Le passé n'est jamais mort.»



Le principal intérêt de The Past Within est qu'il est conçu comme un jeu multijoueur coopératif pour deux, où un joueur vit des événements de le passé et autre un joueur expérimente les événements du futur et en communiquant les uns avec les autres, vous pouvez résoudre les différentes énigmes du jeu et découvrir la vérité derrière l'étrange existence d'Albert Vanderboom. Une autre chose à noter est qu'en plus des visuels 2D habituels, The Past Within proposera pour la première fois des environnements 3D. Cool mais certainement encore une fois très étrange.



Le studio n'a pas encore donné de date de sortie pour The Past Within, mais il devrait être mis à disposition à un moment donné en 2021. Ils ont en tout cas annoncé une prise en charge multiplateforme complète avec iOS, Android, PC, Mac, et éventuellement même sur les consoles.



En attendant, il y a Samsara Room à tester.

