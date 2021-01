Apple annonce avoir dépassé le milliard d'iPhone actifs dans le monde

Lors de l'annonce de la première génération d'iPhone, personne ne pensait que cet appareil rencontrerait un tel succès. Et pourtant... L'iPhone est aujourd'hui la principale source de revenu d'Apple et c'est l'un des smartphones les plus utilisés dans le monde. Après avoir dévoilé son incroyable chiffre d'affaires, Tim Cook s'est confié à Reuters en informant qu'à ce jour, il y avait 1 milliard d'iPhone actifs dans le monde.

Apple réalise un nouvel exploit

Après l'annonce des résultats financiers, Tim Cook a pris l'habitude d'échanger avec les investisseurs, mais aussi de communiquer des informations exclusives aux médias. Après avoir annoncé un chiffre d'affaires de 111,4 milliards de dollars, le CEO d'Apple a tenu à rappeler que si l'entreprise en est arrivée là, c'est essentiellement grâce à l'iPhone qui compte aujourd'hui plus d'un milliard d'utilisateurs actifs dans le monde.

Si ce chiffre parait énorme, c'est qu'il est boosté grâce à certains pays dans le monde qui sont très friands des produits Apple, c'est par exemple le cas de la Chine où Apple réalise une impressionnante performance. Cook déclare que lors du premier trimestre fiscal en Chine, les ventes d'iPhone ont augmenté de 57% ce qui a permis de générer la colossale somme de 21,31 milliards de dollars.



Tim Cook explique également qu'il y a de plus en plus de propriétaires de smartphones sous Android qui lâchent tout du jour au lendemain pour passer à l'iPhone. Les clients Apple sont aussi nombreux à passer d'une ancienne génération a une plus récente. Les caractéristiques des iPhone 12 ont d'ailleurs convaincu énormément de personnes grâce notamment à l'intégration du modem 5G.

Le CEO souligne que les renouvellements d'iPhone ont battu un nouveau record historique en Chine. Il faut prendre en compte que là-bas la 5G est au même niveau que la 4G en France, elle est disponible presque partout. C'est justement ce qui pousse les consommateurs à privilégier l'achat de smartphones compatibles.

Si tout cela est une bonne nouvelle, Tim Cook a quand même avoué dans l'interview que l'entreprise rencontrait de grandes difficultés quant à l'approvisionnement des semi-conducteurs pour les Mac, iPad et certaines générations d'iPhone. La pandémie provoque un fort ralentissement de la production chez les fournisseurs et les commandes d'Apple ne sont pas toujours satisfaites. Pour éviter les ruptures de stock, Tim Cook explique mobiliser tous ses partenaires pour apporter un soutien à ceux qui n'arrivent pas à suivre en cette période difficile.

L'organisation au sein d'Apple est considérable pour permettre un réapprovisionnement régulier des stocks en Apple Store et chez les revendeurs.