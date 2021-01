Apple nous fait vivre "une journée dans la vie de vos données"

Il y a 2 heures (Màj il y a 30 min)

Corentin Ruffin

Réagir

Peut-être le savez-vous déjà, mais ce jeudi marque la mise en avant de la Journée de la protection des données, sujet bouillant de ces derniers mois, notamment auprès des grandes entreprises technologiques. Pour l'occasion, Apple partage un nouveau document très intéressant qu'il nomme "Une journée dans la vie de vos données" et qui explique comment les entreprises peuvent nous suivre via les applications ou le Web.



Une bien belle initiative, qui nous permet d'en savoir plus sur l'envers du décor de nos journées passées derrière notre smartphone.

Publicité

Une journée dans la vie de vos données

Les chiffres sont lourds de sens, et inquiétants : selon Apple, les applications mobiles incluent six «trackers» de sociétés tierces dans le «seul but de collecter et de suivre les personnes et leurs informations personnelles», alimentant une industrie évaluée à 227 milliards de dollars par an.



Ainsi, la Pomme prend en exemple un père et sa fille qui passent une agréable journée au parc et qui s'amusent à prendre un selfie au parc, puis de l'éditer avec une application avec de la partager sur les réseaux sociaux.

Au terrain de jeu, John et Emma prennent un selfie. Ils jouent avec une application de filtre photo et se contentent d'ajouter des oreilles de lapin à la photo. L'application d'édition, cependant, est capable d'accéder à toutes les photos de l'appareil et aux métadonnées associées, plutôt qu'au seul selfie du terrain de jeu. John publie la photo sur une application de médias sociaux. L'application relie l'activité en ligne actuelle de John à une mine de données collectées par d'autres applications, telles que ses informations démographiques et ses habitudes d'achat, à l'aide d'une adresse e-mail, d'un numéro de téléphone ou d'un identifiant publicitaire.

Inquiétant, n'est-ce pas ? Apple finit ce document en mettant en avant les nouveautés des prochaines versions d'iOS 14, qui obligeront les applications à demander l'autorisation de suivre les utilisateurs. Ces dernières sont prévues au début du printemps prochain !