Warhammer 40,000 Dakka Squadron : des combats aériens d'Orks à gogo

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Alexandre Godard

Ceux qui cherche un petit jeu qui mélange combats aériens et Orks, vous risquez de trouver votre bonheur par ici. WARHAMMER : DAKKA SQUADRON vous offre des combats d'Orks aérien à travers une multitude de choix de vaisseaux de guerre.



Dakka Squadron est disponible sur iOS au prix de 5.49€.

Des combats aériens à ne plus savoir qu'en faire

Dakka Squadron est un jeu de tir aérien au rythme effréné dans lequel vous incarnez un Flyboy (vaisseau aérien). Voyagez à travers plusieurs mondes extraterrestres, affrontez des ennemis surpuissants et mitraillez à tout va pour détruire vos ennemis au sol et dans les airs, tout en débloquant de nouvelles armes et en améliorant votre escadron. La réalisation est plutôt sympathique et les possibilités nombreuses



Après avoir choisi votre clan, choisissez vos armes, bombes, missiles... et partez en guerre avec un seul objectif, exterminer tout ce qui bouge sur votre passage. Les fans de shoot vont se régaler !



Atouts du jeu :

Pilotez un maximum de temps pour déverouiller des nouvelles commandes

Explorez des environnements et des planètes incroyables au cours d'une campagne comportant plus de 20 missions.

Un doublage ainsi que des dialogues travaillés qui renforcent l'immersion.

Complétez des missions, accomplissez des défis et débloquez des succès pour découvrir de puissantes armes ork et recevoir des améliorations spéciales.



Télécharger Dakka Squadron à 5,49 €