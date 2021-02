Apple lance le défi Unity pour célébrer l'histoire des Afro-Américains

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Guillaume Gabriel

8

En l'honneur des Afro-Américains et pour célébrer leur histoire, Apple a annoncé une montre et un bracelet exclusif Apple Watch. Aujourd'hui, la Pomme va encore plus loin en lançant un nouveau défi sur sa smartwatch : le challenge Unity.

Un nouveau défi Unity disponible sur Apple Watch

À partir d'aujourd'hui, les possesseurs d'Apple Watch peuvent se lancer dans un nouveau défi ô combien important puisque celui-ci a été créé pour célébrer l'histoire des Afro-Américains. Le défi Unity, qui est répertorié dans l'application Activité sur l'iPhone, demande aux utilisateurs de fermer leurs anneaux Move sept fois de suite en février.

Célébrons l'histoire des Afro-Américains ce mois-ci et maintenons l'élan tout au long de l'année. Pour commencer, gagnez ce prix Unity en fermant votre anneau Move sept jours de suite en février.

En réussissant ce défi, vous mettrez la main sur un badge unique visible dans la section Récompenses de l'application Activité sur ‌‌iPhone‌‌ et Apple Watch.