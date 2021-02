Apple publie l’extension Mots de passe iCloud sur Windows

Medhi Naitmazi

Outre iTunes, la plus grande application d’Apple sur le système d’exploitation de Microsoft est le client de synchronisation iCloud pour les fichiers, les photos et les e-mails. Apple étend maintenant sa présence sur Windows avec une extension Chrome iCloud Passwords.

iCloud Keychain enfin sur PC Windows

Apple a discrètement publié l'extension sur le Chrome Web Store dimanche soir :

Mots de passe iCloud est une extension Chrome pour les utilisateurs de Windows qui permet d’utiliser les mêmes mots de passe robustes de Safari que vous créez sur votre iPhone, iPad ou Mac lorsque vous visitez des sites web dans Chrome sur votre PC Windows. Mots de passe iCloud enregistre aussi dans votre trousseau iCloud tous les nouveaux mots de passe que vous créez dans Chrome afin qu’ils soient également disponibles sur vos appareils Apple.

Après avoir mis à jour iCloud pour Windows vers la version 12.0 - qui a révélé l'existence de l'extension plus tôt cette semaine, vous verrez une nouvelle section "Mots de passe" dans la liste des services disponibles.



La nouvelle extension donne accès aux mots de passe que vous avez créés, générés automatiquement ou enregistrés dans Safari pour iOS et macOS lors de l'utilisation de Chrome. La synchronisation est bidirectionnelle avec les nouvelles informations d'identification que vous stockez dans le navigateur de Google et enregistrées sur le trousseau iCloud afin qu'elles soient accessibles sur les appareils iPhone, iPad et Mac.



L'extension invite les utilisateurs à «Choisir un mot de passe enregistré à utiliser» lors de la connexion à un service en ligne, comme c’est le cas sous Safari. En revanche, il n’est pas encore possible de modifier ses mots de passe depuis l’extension.



Cet outil iCloud rejoint la seule autre extension d'Apple pour les anciens PC Windows (7 + 8) qui n'est autre que les Favoris iCloud, en attendant les applications de musique et de podcasts qui pourraient également arriver sur le Microsoft Store.