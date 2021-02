#ShotOniPhone : la nouvelle série HomeTown d'Apple

Pour célébrer le Black History Month, Apple a chargé plus de 30 photographes noirs de capturer et de partager leurs villes natales avec le monde entier grâce à leur sensibilité unique, le tout pris sur l'iPhone 12 Pro. Partout aux États-Unis, ces photographes ont entrepris de mettre en valeur les gens et les coins de leurs villes qui incarnent leur culture locale.



Depuis Washington, D.C., le quartier Bronzeville de Chicago, Manhattan Beach dans le sud de la Californie, le centre-ville de Detroit et le Bronx, New York, cinq photographes donnent un aperçu de leurs communautés locales.

Sam Trump, musicien de jazz local, Bronzeville, Chicago. Tourné sur iPhone 12 Pro par Lawrence Agyei

Des photographes noirs mis à l'honneur

Pour Julien James, un photographe local à Washington, D.C., l'iPhone 12 Pro l'a aidé à élargir le monde autour de ses sujets. «L’iPhone est mon appareil photo préféré pour prendre des photos car il est dans ma poche et je peux l’emporter n’importe où», dit-il. «Je tire généralement à 50 millimètres parce que c'est le plus proche de l'œil humain. Je veux que tout ce que je photographie représente ou soit aussi proche que possible de ce que nous voyons naturellement. J'ai donc été surpris de voir comment l'iPhone 12 Pro filmait réellement en Ultra Wide.»



Apple note que ceux qui souhaitent voir plus de travaux des individus peuvent se rendre sur la page Instagram d'Apple, où la firme présentera plus de travaux d'artistes noirs au cours du mois de février.



Le géant de la technologie basé à Cupertino prévoit également d'avoir de nouvelles sessions à distance Today at Apple qui mettront en vedette des créateurs noirs. Les sessions se tiendront en partenariat avec l'éditeur de design et d'art It's Nice That, et se concentreront sur la prise de vue dans Apple ProRAW et le montage via l'application Photos sur iPhone.



De quoi vendre encore plus d'iPhone 12 Pro ?

Shay, the Bronx, New York. Shot on iPhone 12 Pro by Lelanie Foster