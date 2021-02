Apple souhaite embaucher les salariés de Stadia

Google Stadia a lâché une bombe pas plus tard qu'hier soir en annonçant la fermeture de ses studios de création seulement un an et trois mois après leur ouverture. Cette information n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd puisqu'un certain ingénieur de chez Apple s'est directement adressé à eux sur Twitter.

On vous en parlait tôt ce matin, la nouvelle est tombée hier soir, Google Stadia, le service de cloud gaming vient de prendre la décision de fermer ses studios censés créer des jeux exclusifs pour la plateforme. Cela signifie donc que les employés au sein de la structure seront pour certains replacés dans l'entreprise comme l'a souligné le vice-président mais pour d'autres, c'est la douche froide enfin peut être pas...

Gokhan Avkarogullari, qui n'est autre qu'un ingénieur important au sein des équipes d'Apple en charge d'une partie des puces Apple Silicon vient de lâcher un tweet clair net et précis.



Stadia devs: Apple is hiring in every area that is related to gaming, graphics, servers, audio, video, compression, etc, you name it. Please keep in mind when you are looking for your next job.