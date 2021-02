Apple TV+ a battu un record d'audience le week-end dernier grâce au film Palmer

Il y a 4 heures

Julien Russo

1

C'est la toute dernière production originale Apple, Palmer le film avec Justin Timberlake a permis au service de streaming de battre un record d'audience lors du dernier week-end du mois de janvier. Selon un rapport de Variety (car Apple ne communique pas ses propres audiences), ça a été deux jours historiques où le nombre de connexions à Apple TV+ a littéralement explosé !

Publicité

Palmer, un film pas comme les autres

Palmer raconte l'histoire d'un ancien détenu qui sort de prison après de longues années derrière les barreaux. Il va aller vivre chez sa grand-mère qui habite à quelques kilomètres de la prison, celle-ci est propriétaire d'une caravane qu'elle loue juste à côté de chez elle. Sa locataire, une mère de famille toxicomane va partir en abandonnant son enfant. Celui-ci va être gardé par la grand-mère et Palmer (joué par Justin Timberlake). L'ancien détenu va se lier d'amitié avec l'enfant qui a un comportement assez inhabituel par rapport aux autres enfants de son âge.



Palmer est un film touchant et émouvant. Chaque scène a minutieusement été travaillée pour être réaliste, mais aussi vous atteindre émotionnellement. En un mot, Palmer est incroyable.

Ce film original Apple a visiblement été victime du succès du bouche-à-oreille puisque sans campagne publicitaire de grande ampleur, Palmer a permis à Apple TV+ de réaliser son plus gros pic d'audience depuis son lancement en novembre 2019.

Pendant tout le week-end, Apple TV+ a enregistré une augmentation de 33% des abonnés qui regardaient un contenu du catalogue. Si Palmer a permis ce record, d'autres programmes très attendus comme la saison 2 de Dickinson et Servant ont aidé à réaliser cette belle performance. La nouvelle création originale Losing Alice a aussi été le centre de l'attention, de nombreux abonnés Apple TV+ ont été curieux et ont lancé le premier épisode ce week-end.