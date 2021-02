Gran Turismo 7 va revenir à ses racines sur PS5

Il y a 6 heures

Alban Martin

Gran Turismo 7 ne sera pas un nouvel opus à la Gran Turismo Sport. Sur PS4, ce dernier avait déçu bon nombre d'adeptes de la saga. A la place, GT7 proposera une expérience similaire aux premiers titres de Polyphony Digital. C'est le président du studio, Kazunori Yamauchi, qui a expliqué que son prochain jeu reviendra à une ambition “grande échelle”. Il a cité les premier et quatrième opus en exemple.

Gran Turismo 7 sera aussi complet que les meilleurs titres de la saga

Depuis des années, Polyphony Digital planche sur Gran Turismo 7, laissant les joueurs se faire les dents sur GT Sport, une version axée sur la compétition plutôt que la progression d'un pilote et de son garage.



Si GT7 est le jeu le plus attendu de l'année par les joueurs de PS5, il ne doit pas décevoir les fans comme ce fut le cas sur la génération de consoles précédente. Mais heureusement, Kazunori Yamauchi nous rassure avec un Gran Turismo next-gen qui ressemblera aux débuts de la saga, notamment au premier et quatrième titre.

Avec Gran Turismo Sport, je pense que nous avons pu réaliser quelque chose d'assez ambitieux. C'est pourquoi avec Gran Turismo 7, nous reprenons des éléments que nous avons mis en évidence dans Gran Turismo Sport, comme les championnats, tout en revenant à une expérience traditionnelle à grande échelle comme dans Gran Turismo 1 et 4 pour offrir le meilleur Gran Turismo disponible.



Yamauchi ajoute même que les fans "pourraient se sentir quelque peu nostalgiques", mais avec une expérience plus moderne, à la hauteur de la PS5. Mais ce point est déjà connu, notamment depuis juin 2020 avec une vidéo in-game qui a épaté la planète.

Nous considérons Gran Turismo comme un titre avant-gardiste et avons consciemment intégré de nouveaux défis à chaque changement de génération.



Le patron fait ici référence à une modélisation détaillée jamais vu jusqu'ici et au support de la 4K HDR, du ray-tracing, et un affichage en 60 FPS.



Enfin, Kazunori Yamauchi est revenu pour Gematsu sur le demi-échec de Gran Turismo Sport, un titre écoulé à 10 millions d'unités tout de même. Pour lui, les joueurs ont été surpris du changement et ont même parfois trouvé cela bizarre.



En revanche, aucune date de sortie n'a fuité de cet entretien, il se murmure que Gran Turismo 7 arriverait plus tard que prévu, mais toujours en 2021.

On a hâte de tester le jeu à la DualSense qui va permettre une meilleure immersion grâce à la gestion des gâchettes à retour de force et les différentes vibrations du moteur haptique en fonction des réactions de la voiture et des contacts.