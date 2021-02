Apple TV+ : quatre nominations aux Golden Globes pour Wolfwalkers et Ted Lasso

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

1

Avant de lancer son service de streaming Apple TV+, la firme de Cupertino a toujours eu dans l'objectif de remporter des récompenses dans les cérémonies les plus prestigieuses. Après s'être fait essentiellement remarqué autour des programmes à gros budget comme The Morning Show ou encore For All Mankind, aujourd'hui c'est deux nouvelles productions originales qui sont nominées pour l'édition 2021 des Golden Globes.

Publicité

Ted Lasso et Wolfwalkers sont nominés

Apple TV+ continue son bout de chemin et commence à faire de plus en plus de bruit dans les cérémonies de remises de prix. Celle qui est la plus convoitée par l'Apple Park c'est sans aucun doute les Golden Globes. Recevoir une récompense est une reconnaissance pour l'équipe autour du programme, mais aussi pour Apple qui est à l'origine de la création du projet.

On vient d'apprendre aujourd'hui les nominations pour plusieurs catégories. Il y a la meilleure série comique ou musicale, la meilleure interprétation d'un acteur ou actrice dans une série comique ou musicale, la meilleure musique originale de film et le meilleur film d'animation.

Voici les heureux élus par catégorie, on commence avec la meilleure série comique ou musicale :

The Great (Hulu)

The Flight Attendant (HBO Max)

Emily in Paris (Netflix)

Schitt’s Creek (Netflix)

Ted Lasso (Apple TV+)

Dans la catégorie de la meilleure interprétation d'un acteur dans une série comique ou musicale, on retrouve :

Don Cheadle (Black Monday)

Nicholas Hoult (The Great)

Ramy Youssef (Ramy)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Eugene Levy (Schitt's Creek)

En ce qui concerne les meilleures musiques originales de film, il y a :

Alexandre Desplat (The Midnight Sky)

Ludwig Göransson (Tenet)

James Newton Howard (News of the World)

Trent Reznor, Atticus Ross, and Jon Batiste (Soul)

Trent Reznor and Atticus Ross (Mank)

The Croods: A New Age

Onward

Over the Moon

Wolfwalkers

Pour finir, les Golden Globes de cette année récompenseront aussi le meilleur film d'animation, voici les nominées :

The Croods: A New Age

Onward

Over the Moon

Soul

Wolfwalkers

L'année 2021 sera-t-elle bénéfique pour Apple dans la cérémonie des Golden Globes ? Lors de la précédente édition, The Morning Show avait reçu trois nominations, mais aucune n'a abouti sur une remise de prix !

La catégorie où se trouve Ted Lasso est particulièrement délicate puisqu'en face il y a des séries à fort succès comme Emily in Paris (qui il faut l'avouer est formidable) et The Great qui ont reçu de nombreuses critiques positives.

Les Golden Globes seront diffusés en direct le 28 février en soirée sur NBC. En France, la diffusion aura lieu en exclusivité sur Canal+ dans la nuit du 28 février au 1er mars.



Découvrez la liste complète des nominations