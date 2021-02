Le casque AR/VR d'Apple est prévu pour 2022 avec le Lidar

Les futurs nouveaux projets d'Apple ne cessent de faire débattre chaque semaine, même si c'est logique me direz-vous étant donné que l'on parle de la société la plus côté en bourse au monde. La dernière info nous vient d'un analyste de la banque JP Morgan qui affirme que l'Apple AR sortira au premier semestre 2022. Info ou intox ?

Une rumeur de plus au sujet du casque Apple AR / VR

Ce n'est plus un secret pour personne même si les infos officielles autour de ces objets n'ont jamais réellement fuitées. Quoi qu'il en soit, nous savons qu'Apple prépare pour les années à venir une Apple Car, les Apple Glass et un casque de réalité mixte (casque AR/VR). Concernant ce dernier, un analyste de la célèbre banque d'investissement JP Morgan vient d'affirmer deux choses. La première c'est que le casque d'Apple devrait voir le jour au premier semestre 2022 soit dans un an et demi maximum. La deuxième, c'est qu'il intègrerait la technologie Lidar, déjà présente sur les iPad Pro et les iPhone 12 Pro.

© Concept iSoft de casque Apple sur base Oculus

L'information autour du Lidar est justement très importante car c'est grâce à cette technologie que le casque d'Apple se départagerai de la concurrence qui est déjà présente sur le marché. L'autre information concerne son prix et visiblement, avec un coût de production de 500 $ par casque, Apple devrait proposer un prix plus élevé que la concurrence, probablement plus de 1000$. De toute façon, connaissant la marque à la pomme, pas besoin d'avoir fait de grandes études pour se douter que le produit sera de qualité mais assez cher.



Il termine par expliquer que les Apple Glass ont très peu de chances de sortir dans les 12 à 18 mois à venir même si sur ce point, n'importe qui aurait pu le deviner étant donné la révolution du projet si les rumeurs le concernant sont confirmées.



