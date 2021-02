Mozilla va bientôt proposer un VPN en France (d'ici quelques semaines)

Julien Russo

L'année dernière, Mozilla a décidé de sortir de sa zone de confort (la navigation web) pour se lancer sur un tout nouveau marché, celui des logiciels VPN. Aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande en Malaisie et à Singapour, de nombreux clients profitent déjà de l'offre de Mozilla pour changer leur adresse IP.

Le VPN de Mozilla arrive en France

Les principaux acteurs du réseau privé virtuel en Europe ont-ils du souci à se faire ? Mozilla va prochainement proposer en France et en Allemagne son premier VPN avec une offre de 4,99€/mois (prix non officialisé) pour une utilisation en illimité et sans aucune contrainte.

Il faut dire que depuis que le VPN de Mozilla est disponible, l'entreprise a bien avancé puisqu'elle propose aujourd'hui 280 serveurs situés dans 30 pays différents. Niveau protocole, l'entreprise a fait le choix de faire les choses simples puisqu'elle ne propose que le WireGuard qui permet des connexions ultras rapides quand vous êtes connecté à votre VPN, autrement dit, un abonné en Fibre Optique ne verra que très peu de différence sur son débit descendant quand il sera avec ou sans son VPN.

Niveau maintenance, c'est le protocole qui possède le moins de bugs et donc celui qui nécessite le moins de maintenance.

Qu'est-ce que donne Mozilla VPN par rapport aux concurrents ?

Ce que fait aujourd'hui Mozilla est très compliqué, l'entreprise arrive sur un marché nettement dominé par des entreprises expertes dans le secteur. On pense par exemple à CyberGhost, ExpressVPN ou encore NordVPN. Chacun a sa réputation et possède bien plus de serveurs que ce qui est mis à disposition dans l'offre de Mozilla. À titre de comparaison, chez CyberGhost on compte 6 200 serveurs dans 89 pays différents, c'est l'un des plus gros !

La force de Mozilla pour son lancement en France et en Allemagne sera probablement sa grande communauté d'utilisateurs qui utilisent son navigateur internet quotidiennement pour des raisons personnelles comme professionnelles. Avec un simple message promotionnel lors du démarrage du navigateur, Mozilla peut acquérir des dizaines de milliers d'utilisateurs en seulement quelques jours ! De plus, énormément de personnes dans le monde ont une certaine confiance envers Mozilla qui entretient une image de protection de vos données personnelles.



Dès son lancement, Mozilla a affirmé qu'une politique à tolérance zéro sera appliquée en ce qui concerne vos données personnelles quand vous utiliserez son VPN. Que ça soit l'entreprise ou Mullvad (un partenaire qui fournit les serveurs), aucun ne procèdera à une sauvegarde de l'IP entrante et sortante et encore moins de l'activité que vous aurez en ligne.

