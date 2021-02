Apple Car : une voiture autonome sans conducteur selon CNBC

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Suite à un précédent rapport publié hier par le journal coréen Donga, CNBC corrobore désormais le partenariat entre Apple et Hyundai / Kia Motors. Les deux sociétés seraient bel et bien sur le point de finaliser un gros contrat qui mènera à la fabrication de l’Apple Car dont on parle depuis longtemps.

Une Apple Car directement autonome

Le mois dernier, Hyundai Motor a confirmé qu’elle était en pourparlers avec Apple, sans toutefois en révéler les détails. À cette époque, des rumeurs suggéraient que Kia Motors - qui appartient à Hyundai - aiderait Apple à fabriquer sa première voiture aux États-Unis.



CNBC indique que la voiture Apple sera fabriquée dans une usine Kia à West Point, en Géorgie. Apple et Hyundai sont sur le point de conclure un accord, qui pourrait valoir environ 3,6 milliards de dollars, selon un journal coréen. Si les rumeurs sont justes, la production du premier véhicule électrique d'Apple débutera en 2024.



Cependant, bien que Hyundai soit le principal partenaire d'Apple dans la construction de la voiture Apple, la société basée à Cupertino négocie également avec d'autres constructeurs automobiles.

La soi-disante «Apple Car», qui est en cours de développement par une équipe d'Apple, devrait entrer en production en 2024, bien que les personnes familières avec les discussions entre Apple et Hyundai-Kia disent que le déploiement éventuel pourrait être repoussé. […] De plus, ils soulignent qu'Apple pourrait finalement décider de s'associer à un autre constructeur automobile séparément ou en plus de travailler avec Hyundai.

Fait intéressant, le rapport affirme que le premier véhicule électrique de la marque Apple sera totalement autonome. Une source de CNBC familière avec le sujet a déclaré que «les voitures Apple ne seront pas conçues pour avoir un chauffeur». Une voiture non conçue pour les conducteurs pourrait être initialement ciblée pour les entreprises de transport ou de livraison plutôt que pour les conducteurs particuliers.

Ce seront des véhicules électriques autonomes conçus pour fonctionner sans conducteur et axés sur le dernier kilomètre. Cela pourrait signifier que les voitures Apple, du moins au début, pourraient se concentrer sur les opérations de livraison de colis et les entreprises intégrant la robotaxie.

Avoir une voiture complètement autonome parait extrêmement ambitieux - surtout si l'on considère le calendrier d'un lancement dans 3-4 ans et que Tesla n’a lancé cette fonction qu’en fin d’année 2020 en bêta.



Les premières rumeurs sur Apple Car remontent à 2015, et depuis lors, Apple embauche des ingénieurs automobiles, publie des brevets et acquiert des startups liées au secteur des voitures électriques. Cependant, la société n'a jamais évoqué un tel projet en public.