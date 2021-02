Apple offre 200$ pour récupérer ses kits DTK Mac Mini

Alexandre Godard

Apple a fini sa première phase d'apprentissage en ce qui concerne les Mac M1 et pour remercier les développeurs ayant participé au projet en ce qui concerne les applications, une réduction de 200 $ leur est proposé s'ils retournent leur "kit de développement". Explications.

200 $ destinés à certains développeurs pour l'achat d'un Mac M1

L'été dernier, avant la sortie des fameux Mac M1, Apple avait fourni aux développeurs un Mac Mini DTK (Developer Transition Kit). Ces Mac mini "spéciaux" qui arborent un look de Mac mini avec la puce A12Z de l'iPad Pro à l'intérieur avaient été offerts aux développeurs qui avaient tout de même payer 500 $ pour avoir l'accès au service pendant un an. L'objectif de cette démarche était de permettre aux développeurs de commencer à s'acclimater pour la transition entre les Mac Intel et les Mac Apple Silicon.



Nous voici huit mois plus tard et Apple propose désormais aux développeurs de retourner dès maintenant leur Mac mini DTK en échange d'une réduction de 200 $ pour l'achat d'un Mac M1.

Apple asking developers to return their Mac mini Developer Transition Kit (For developing Apple Silicon apps). They’ll be giving those developers a $200 credit toward a new Mac with an M1 chip. pic.twitter.com/uluPoO7hAC — Mark Gurman (@markgurman) February 4, 2021





Apple leur a adressé ce message directement :

Merci d'avoir participé au programme de démarrage rapide de l'application universelle et de votre engagement continu à créer d'excellentes applications pour Mac. La réponse aux nouveaux Mac a été incroyable et nous adorons les expériences fantastiques que les développeurs comme vous avez déjà créées pour les utilisateurs de Mac. Maintenant que les nouveaux MacBook Air, ‌Mac mini‌ et MacBook Pro alimentés par ‌M1‌ sont disponibles, il sera bientôt temps de retourner le kit de transition du développeur (DTK) qui vous a été envoyé dans le cadre du programme. Veuillez localiser l'emballage d'origine à utiliser pour renvoyer le DTK. Nous vous enverrons un e-mail dans quelques semaines avec des instructions pour retourner le DTK. Publicité En remerciement de votre participation au programme et pour vous aider dans votre développement continu des applications universelles, vous recevrez un code à usage unique de 200 $ à utiliser pour l'achat d'un Mac avec ‌M1‌, lors du retour confirmé du DTK. Jusqu'à l'expiration de votre adhésion au programme un an après la date de début de votre adhésion, vous aurez un accès continu à d'autres avantages du programme tels que les incidents de support technique et les forums de discussion privés.

Pour la petite anecdote, certains développeurs ayant souscrit au service au prix de 500 $ trouve cette compensation légère. De plus, ils rapportent que le programme DTK était souvent difficile d'accès du fait d'un nombre de bugs important.