Le casque AR/VR d'Apple pourrait être vendu 3 000 dollars

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

C'est l'une des nouveautés qui enflamme les rumeurs depuis plusieurs années, Apple pourrait prochainement proposer un casque AR et VR. Pour la firme de Cupertino, ce produit sera l'occasion d'intégrer un nouveau marché qui pourrait s'avérer très rentable sur le long terme. Selon une récente indiscrétion, le casque pourrait arriver dès l'année prochaine à un tarif... assez élevé !

Des caractéristiques qui ne permettraient pas un tarif inférieur à 3000 dollars

Selon un récent rapport du média The Information, Apple arriverait bientôt au terme de son travail autour de son premier casque AR/VR. Les ingénieurs travailleraient en ce moment sur les derniers points qui reste à perfectionner pour atteindre les exigences qualité.

Le casque pourrait donc voir le jour dès 2022, il n'est pas dit à quel trimestre Apple le lancerait, mais il y a de fortes chances que l'annonce soit à plusieurs mois d'écart que celle de l'iPhone 13, le but n'étant pas de faire de l'ombre au produit qui se vend le mieux.



Apple opterait pour sa première génération de casque AR/VR de deux écrans 8K à ultra-haute résolution, le produit embarquerait également plus de 10 caméras ainsi que de nombreux capteurs pour détecter les mouvements, l'orientation de votre tête ou encore le déplacement de vos yeux.

Apple aurait choisi toutes les technologies qui apportent une immersion optimale pour une expérience utilisateur hors du commun.

Si tous ces composants et technologies semblent merveilleux, elles ont bien évidemment un coût conséquent à la production. De plus, Apple a une réputation d'optimiser le plus possible sa marge de bénéfice, sur un produit comme celui-ci, on pourrait s'attendre (d'après la rumeur) à un tarif à partir de 3 000 dollars, soit bien plus qu'un MacBook Pro d'entrée de gamme.



En ce qui concerne le design, le casque ressemblerait à un masque de plongée avec des sangles qu'on pourrait changer comme un bracelet d'Apple Watch. La firme de Cupertino pourrait vendre des sangles de différentes couleurs sur son Apple Store, ce qui ouvrirait la porte d'un nouveau business aux accessoiristes !