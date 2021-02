Un clone Suisse d'Apple Watch à 31 000 $

Alexandre Godard

L'Apple Watch à son charme et ce n'est pas cet horloger suisse qui dira le contraire. En effet, la marque H. Moser & Cie vient de créer une montre aux allures de l'Apple Watch mais avec un véritable système mécanique comme on peut le retrouver sur la plupart des montres "classiques". Le concept est assez réussi, seul problème ça coûte très cher...

Une Apple Watch mécanique

Les produits Apple ont toujours été jugés comme des produits "haut de gamme" et visiblement certaines marques s'en inspire pour créer des produits hors de prix. Cette fois-ci c'est au tour de H. Moser & Cie qui après avoir sorti le modèle Swiss Alp Watch en 2016 réitère un nouveau modèle avec cette fois-ci la Switch Alp Watch Final Upgrade. Ce modèle 2021, désigné par la marque comme "le graal" de la série Switch Alp Watch est vendu au prix de 30 800 $.

Comme vous pouvez le constater sur les photos ou sur la vidéo, le design ressemble énormément à l'Apple Watch avec son cadran rectangulaire aux bords arrondis. Le cadran est fabriqué en Vantablack qui pour la petite anecdote est une matière connue pour être l'une des plus sombre que l'on n'ait jamais créé avec une absorption de lumière de plus de 99.96%.

Le dos de la montre est conçu pour que l'on puisse voir le mécanisme à l'intérieur, ce qui est vu comme un signe "premium", heureusement me direz-vous sur une montre à ce prix-là. Son système mécanique permet à la montre de fonctionner lorsque vous la portez au poignet et contrairement à ce que l'on pourrait penser en la regardant, c'est bien un système mécanique et non un écran digital. Il en existe seulement 50 exemplaires mais bon vu le prix, on passe notre tour.