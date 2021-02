Apple négocie avec 6 constructeurs japonais pour l’Apple Car

Alors que les rumeurs "Apple Car" vont bon train ces dernières semaines, un nouveau rapport affirme qu'Apple est en pourparlers avec au moins six constructeurs automobiles japonais sur des partenariats potentiels de production et d'approvisionnement.



Citant un dirigeant d'un fournisseur de pièces automobiles, Nikkei rapporte qu'Apple est en train de négocier des accords avec un certain nombre d'entreprises japonaises qui pourraient aboutir à des contributions sur une «Apple Car» dont on parle beaucoup.

Des japonais plutôt méfiants vis-à-vis de l’Apple Car

Nos confrères japonais indiquent que la société dirigée par Tim Cook fait pression pour des contrats de partenariat avec les entreprises automobiles japonaises dans le cadre d'un modèle de division horizontale du travail, une stratégie qu'Apple a utilisée avec grand succès dans la production d'iPhone, d'iPad et d'autres produits de consommation. Le géant de la technologie prévoit de développer et de concevoir son propre véhicule et d'externaliser la production à des fabricants tiers, en toute logique des entreprises automobiles.



Les entreprises japonaises ne sautent pas vraiment sur l'occasion de travailler avec Apple, a déclaré la source, soulignant que les constructeurs automobiles sont confrontés à une décision difficile en rejoignant une telle chaîne d'approvisionnement. Apple est notoirement connue pour son haut niveau d’exigence vis-à-vis de ses fournisseurs et, bien que faisant partie de la chaîne d'approvisionnement de la marque génère généralement des revenus conséquents, cela nécessite également des changements majeurs qui pourraient inclure le détournement de ressources importantes.



Les entreprises japonaises craignent également d'être reléguées au rôle de simple sous-traitant, une inquiétude partagée par un autre partenaire «Apple Car». Un rapport de la semaine dernière affirmait que les dirigeants de Hyundai étaient «angoissés» à propos d’une collaboration potentielle, affirmant que si un partenariat pourrait initialement stimuler l'image de marque, ces avantages pourraient rapidement s'estomper.

Les informations du Nikkei contredisent les dernières rumeurs rapportées par Donga, puis CNBC sur un contrat quasiment signé entre Apple et Kia, la filiale de Hyundai. Avec des négociations en cours sur plusieurs fronts, Apple semble envisager diverses options.

Un responsable d'approvisionnement japonais a déclaré :

Je ne sais pas si ce sera décidé par le fabricant coréen. Nous sommes en train de négocier avec Apple.

Le rapport affirme que le centre de recherche d'Apple à Yokohama, qui se concentrerait sur les segments des matériaux, des véhicules et de la santé, sert de point de contact avec les fabricants nationaux de véhicules et de pièces.



Rappelons que les dernières fuites font état d’une voiture électrique complètement autonome, d’une sortie en 2024 et de performances tout à fait correct avec une autonomie de pratiquement 500 km et d’un accélération en 3.2 secondes pour aller de 0 à 100 km/h.