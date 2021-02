Aukey : un chargeur iPhone USB-C 18W efficace et livré avec le câble

Depuis quelque temps, les chargeurs rapides pour smartphones se démocratisent. De plus en plus de marques en proposent et c'est le cas de Aukey avec son Power Delivery 18W. Capable de recharger un iPhone ou même un iPad à une vitesse qui donne satisfaction et sans surchauffe, ce petit adaptateur secteur compact semble répondre à toutes les attentes placées en lui. Petit supplément, il est livré avec un câble USB-C vers Lightning.

Un chargeur iPhone ultra-efficace signé Aukey

Les années passent, et malgré le fait que les iPhone deviennent de plus en plus puissants et compatibles avec la recharge rapide, Apple a toujours proposé dans la boîte un chargeur de 5W qui met des heures à recharger votre smartphone (sauf l’iPhone 11 Pro qui avait droit à un chargeur 20 W). En partie pour l'écologie, depuis cette année, la marque a carrément décidé de supprimer définitivement les chargeurs lors de l'achat d'iPhone. Voilà pourquoi Aukey vous propose le chargeur 18W Power Delivery vendu avec le câble USB-C vers Lightning au prix de 19.99€. Voyons ensemble les caractéristiques...

Que contient la boîte

À l'intérieur de cette petite boîte cartonnée, on retrouve le fameux chargeur rapide avec également le câble USB-C vers Lightning que l’on doit notifier car la plupart des chargeurs ayant les mêmes caractéristiques sont vendus sans. Comme toujours, la notice est de la partie même si elle ne doit pas servir à grand monde, mais sait-on jamais pour les plus amateurs.

Rapide et sans surchauffe

Ce petit bloc très compact de couleur noire et qui ne pèse même pas 50 grammes a été conçu pour que vous puissiez le brancher sur n'importe quelle prise ou multiprise. Comprenez par-là que d'autres chargeurs sur le marché (même de 18W) ne peuvent pas se brancher partout de par leur taille trop imposante.



Une fois le chargeur enfoncé dans la prise et l'iPhone à 1% de batterie relié via le câble, place à l'efficacité. Comme vous pouvez le constater sur les photos ci-dessous, l'iPhone qui a servi pour le test est passé de 1% à 56% en seulement 30 minutes. Il est important de rappeler que le chargeur initial d'Apple prend environ 1h20 pour arriver à ce résultat. La deuxième étape concerne les 80%. Ce chiffre est important car énormément de personnes estiment qu'à 80% leur iPhone est assez chargé mais surtout, c'est ici que l'iPhone s'arrête selon vos habitudes grâce à la recharge optimisée d'Apple. La capture montre qu'il a fallu 1h pile pour atteindre les 80%.



Comme vous le savez avec la charge optimisée d’iOS, la dernière partie, les derniers 20% sont toujours plus lents. Il vous faudra 57 minutes supplémentaires si vous souhaitez atteindre les 100%.

0 à 56% en 30 minutes

0 à 80% en 1 heure

0 à 100% en 1h et 57 min

Le dernier point est tout aussi important et il concerne la surchauffe de l'iPhone pendant la recharge. Ayant fait plusieurs fois le test, l'iPhone ne chauffe pas du tout si vous ne vous en servez pas. En revanche, une surchauffe très légère mais logique apparaît si vous êtes par exemple sur YouTube en même temps, vraiment rien d’inhabituel.

Notre avis sur le chargeur Aukey

Ce Power Delivery 18W d'Aukey porte bien son nom. Sa puissance est au rendez-vous et permet d'apporter des capacités plus qu'honorables à la recharge d'un iPhone récent (iPhone X et supérieur). Le fait qu'il ne soit pas trop puissant permet d'éviter une surchauffe permanente et une batterie qui s'use en quelques mois.



Le câble USB-C vers Lightning fourni avec en fait une offre complète et compétitive sur le marché. Son prix de 19.99€ parle de lui-même. Enfin, sa couleur noire laquée lui donne un style passe partout et moderne.



Côté négatif ou à améliorer, il manque 2W pour atteindre la pleine puissance comme celui de ESR ou d'Apple. Et on pourrait même imaginer un bloc un peu plus compact encore.



