Cobra Kai débarque sur mobile en mars dans un jeu de cartes

Hier à 20:06 (Màj hier à 20:06)

Guillaume Gabriel

1

Les nombreux fans du film Karaté Kid ont été ravis d'apprendre l'arrivée d'une suite sous forme de série télévisée quelques années en arrière. Portant le nom de Cobra Kai, la première saison avait été diffusée sur Youtube en 2018, avant de voir les droits rachetés par Netflix pour une diffusion toujours en cours.



La belle nouvelle, c'est que cette dernière aura le droit à un jeu vidéo mobile, et c'est pour bientôt : Cobra Kai : Combat de cartes! (v0.19, 777 Mo, iOS 9.0), c'est son nom, verra le jour le 19 mars prochain.



Voici la bande-annonce :

Cobra Kai : Combat de cartes! disponible en précommande

Cobra Kai : Combat de cartes est un mélange entre un jeu de cartes à collectionner (JCC) et un jeu de combat au tour par tour inspiré par la série Cobra Kai de TV.

C'est donc officiel ! La série Cobra Kai, qui n'est autre que la suite de Karaté Kid, aura le droit à un jeu mobile officiel qui prend la forme d'un jeu de combats de cartes au "rythme effréné" avec les élèves des différents dojos. Plus on combat, plus on fait gagner de l'expérience à nos personnages, qui ont des pouvoirs spéciaux.



Très prometteur, le jeu sera disponible le 19 mars sous forme de free-to-play.

Télécharger le jeu Cobra Kai : Combat de cartes!