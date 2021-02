Intel fait mieux que la puce M1 selon des benchmarks bien choisis

Près de trois mois après le lancement des Mac M1 d'Apple, Intel a riposté avec plusieurs benchmarks à l’appui afin de montrer que la 11e génération de puces du fondeur a encore une longueur d’avance sur Apple Silicon. Le problème, c’est que ces tests ont été orientés d’une certaine manière...

Intel attaque les puces Apple avec un angle particulier

Dans les informations partagées par PCWorld, Intel a mis en évidence des références soigneusement choisies pour tenter de prouver que les ordinateurs portables équipés des derniers processeurs Core de 11e génération Tiger Lake, sont supérieurs à ceux dotés de la puce M1 conçue sur mesure par Apple.



Premier exemple, Intel a déclaré que l'exportation d'une présentation PowerPoint sous forme de fichier PDF était jusqu'à 2,3 fois plus rapide sur un ordinateur portable Windows équipé d'un processeur Core i7 de 11e génération et de 16 Go de RAM par rapport à la même tâche sur un MacBook Pro 13 pouces avec la puce M1 et 16 Go de RAM, Intel notant que PowerPoint fonctionnait en natif sur les deux systèmes.



De même, le navigateur Chrome aurait un gain de 30% en exécution quand il tourne sur les processeurs Tiger Lake.



Intel a également indiqué que le logiciel d'agrandissement de photos basé sur l'IA de Topaz Labs, Gigapixel AI, fonctionnait jusqu'à 6 fois plus rapidement sur le système Core i7 par rapport au MacBook Pro M1. Dans ce cas, PCWorld a déclaré que "les résultats sont assez réels", mais il faut préciser que les applications de Topaz Labs sont conçues pour tirer parti de l'accélération matérielle à l'intérieur des processeurs d'Intel.

En ce qui concerne les performances de jeu, les résultats ont été mitigés, Intel rappelant l'opinion bien établie selon laquelle les Mac ne sont pas idéaux pour les jeux et ne supportent pas une grande partie des titres comme comme Gear Tactics, Hitman 2 et d'autres.

Intel a aussi mené un "test de durée de vie de la batterie dans le monde réel" et a constaté que le MacBook Air M1 et l'Acer Swift 5 avec un processeur Core i7 de 11e génération atteignaient une autonomie pratiquement identique de 10 heures lors de la diffusion de Netflix avec des onglets supplémentaires ouverts. Intel a déclaré que les deux ordinateurs portables étaient réglés sur une luminosité d'affichage de 250 nits, le MacBook Air exécutant Safari et l'Acer Swift 5 exécutant Chrome pour le test.



Il convient de noter qu'Intel est passé du MacBook Pro pour les tests de performances au MacBook Air pour le test d'autonomie de la batterie, et Intel a également utilisé une version de processeur Core i7 différente pour chacun de ces tests. La société a pris soin d’optimiser chaque benchmark.



Le site Web d'Apple annonce que le M1 MacBook Air a jusqu'à 18 heures d'autonomie lors de la lecture en continu de contenu 1080p dans l'application Apple TV avec une luminosité de l'écran réglée à 50% et jusqu'à 15 heures d'autonomie lors de la navigation sur 25 sites Web populaires dans Safari via Wi-Fi avec la luminosité de l'écran réglée à 50%.

Intel a ajouté que ses processeurs ne concernent pas seulement les performances, mais également les option possibles, car ils alimentent toutes sortes d'appareils, des ordinateurs portables traditionnels aux tablettes avec des fonctionnalités telles que les écrans tactiles et la prise en charge de plusieurs écrans externes. Officiellement, le MacBook Air basé sur M1 et le MacBook Pro 13 pouces ne prennent en charge qu'un seul écran externe, mais certains utilisateurs ont découvert que cette limitation pouvait être contournée avec les adaptateurs DisplayLink en tant que solution non officielle.

Intel n’a pas attendu les puces Apple Silicon haut de gamme

Bref, il s’agit d’un comparatif réalisé exclusivement par Intel et très orienté qu’il faut relativiser. Premièrement, les performances des Mac M1 ont été constatées par l’ensemble des spécialistes, avec en prime aucune surchauffe et une consommation énergétique bien plus basse. Deuxièmement, il faut garder en tête qu’Apple n’a sorti que la première version et à destination de ses ordinateurs d’entrée de gamme. Intel a pourtant choisi ses processeurs les plus chers.



Les prochaines puces seront encore plus puissantes pour les modèles plus coûteux comme les iMac, MacBook Pro 16, et autre Mac Pro. Ces modèles sont attendus pour cette année, voire 2022 au plus tard.