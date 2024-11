La puce M4 Max fait presque jeu égal avec la RTX 4080 dans Blender

Les nouveaux MacBook Pro équipés des puces M4, M4 Pro et M4 Max ont été lancés par Apple la semaine dernière. Si les premiers benchmarks CPU étaient plus que satisfaisants, dépassant notamment la puce M2 Ultra, la partie GPU n'avait pas été vraiment poussée. Mais les réalisés via Blender Open Data confirment les performances impressionnantes de la variante Max, au niveau des cartes graphiques de Nvidia.

Les benchmarks Blender démontrent la puissance graphique de la M4 Max

M4 Max vs. concurrents Nvidia

Le SoC (System On Chip) M4 Max d'Apple a obtenu un score moyen de 5208 sur 28 tests Blender GPU, ce qui le place :

Juste en dessous d'une RTX 4080 pour ordinateurs portables ,

, Au-dessus d'une RTX 3080 Ti de bureau ,

, Et au-dessus de la RTX 4070 de bureau.

Ces résultats sont d’autant plus remarquables que le GPU de la M4 Max est intégré directement à la puce d’Apple, contrairement aux cartes graphiques Nvidia comme les RTX 3080 Ti et 4070, qui sont des composants distincts nécessitant plus d’espace et de refroidissement dans un PC de bureau.



Voici les scores :

NVIDIA GeForce RTX 3090 : 5360.75

NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU : 5312.72

Apple M4 Max (GPU - 40 cores) : 5208.78

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti : 5185.48

NVIDIA GeForce RTX 4070 : 5125.44

Les limites face aux meilleures offres de Nvidia

Cependant, le M4 Max ne rivalise pas encore avec les modèles les plus performants du géant Nvidia. Le RTX 4090 pour ordinateur portable affiche un score moyen de 6863, soit environ 30 % de mieux que le M4 Max.

Pour les utilisateurs cherchant la performance la plus élevée, pour les jeux ou le calcul 3D par exemple, Nvidia reste en tête. Cependant, l’efficacité énergétique du M4 Max demeure un atout majeur, consommant bien moins d’énergie que ses concurrents Windows. Un rapport puissance / efficacité inégalé, sans oublier sa compacité.

Apple n'a pas dit son dernier mot

Apple n'a pas dit son dernier mot, puisque la firme de Tim Cook prépare la variante utile de sa dernière génération de puces. Une hypothétique puce M4 Ultra, combinant la puissance de deux M4 Max, pourrait dépasser certaines cartes de Nvidia. Cela rendrait les prochains Mac Studio ou Mac Pro particulièrement intéressants pour les professionnels exigeants. A titre d'exemple, la RTX 4090 de bureau atteint un score moyen de 10 880 sur Blender.

Conclusion

La M4 Max du MacBook Pro M4 représente un excellent compromis entre performance et efficacité énergétique, notamment pour les créatifs recherchant portabilité et intégration. Bien qu’elle ne surpasse pas les meilleures cartes Nvidia, elle permet de jouer aux jeux AAA sans sourciller, dont le futur Cyberpunk 2077 annoncé pour début 2025.