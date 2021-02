Apple TV+ annonce une série sur la protection animale pour les enfants

Hier à 20:42

Julien Russo

Il n'est jamais trop tôt pour apprendre que la protection animale et de l'environnement est quelque chose d'important. Apple essaie d'éduquer les plus jeunes sur le sujet avec un nouveau programme prochainement disponible sur Apple TV+. Baptisé "Jane", Apple décrit sa nouvelle série comme un mix live action/CGI. On retrouvera Jane Goodall Institute en tant que producteurs exécutifs.

Jane, prochainement sur Apple TV+

C'est à travers un communiqué de presse Apple TV+ que la firme de Cupertino a annoncé avoir effectué une commande directe pour la série Jane. Ce programme sera essentiellement destiné aux enfants, mais pourra aussi intéresser les abonnés plus âgés. Apple explique que Jane sera réalisée par J.J. Johnson, déjà aux commandes de Ghostwriter disponible sur Apple TV+.

"Jane" suit Jane Garcia, une fille de 10 ans avec une imagination active. En faisant semblant de jouer, Jane et ses fidèles coéquipiers travaillent à protéger un animal en voie de disparition dans chaque épisode axé sur la mission parce que, selon son idole : "Ce n'est que si nous comprenons que nous nous en soucierons. Ce n'est que si nous nous en soucions que nous vous aiderons. Ce n'est que si nous aidons qu'ils pourront être sauvés.



Il n'y a pour l'instant aucune date de mise en ligne dans le catalogue d'Apple TV+, mais il y a de fortes chances que le programme débarque en 2021. Le communiqué rappelle que depuis le lancement du service de streaming le 1er novembre 2019, les productions Apple Originales ont été honorés par 225 nominations et 61 victoires dans de prestigieuses cérémonies comme les Critics Choice Awards, les Daytime and Primetime Emmy Awards, Critics Choice Documentary Awards...



Apple TV+ est disponible au tarif de 4,99€/mois avec un essai gratuit d'une semaine. L'application est disponible sur de nombreux supports comme certains téléviseurs intelligents Samsung, LG, Sony et VIZIO, Amazon Fire TV et appareils Roku, consoles PlayStation et Xbox, et sur tv.apple.com. Évidemment, vous retrouvez aussi l'application sur l'iPhone, l'iPad, le Mac et l'Apple TV.