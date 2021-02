Dialog : le fournisseur d'Apple racheté par le japonais Renesas

Dialog vient d'être acquis par un fabricant de puces japonais qui décrit ce rachat comme une «opportunité convaincante» pour ses actionnaires. La société anglaise a toujours été dépendantes des commandes d'Apple pour les puces de gestion de l'alimentation pour les trois quarts de ses ventes, et a plus récemment travaillé d'arrache-pied pour pénétrer de nouveaux marchés.



L'accord a été conclu avec une prime de 20% par rapport au cours de l'action de la société à la clôture de vendredi et a été validé à l'unanimité par les administrateurs de Dialog…

Un fournisseur d'Apple racheté par un fabricant de semi-conducteurs automobiles

Le communiqué officiel explique que le fabricant de puces japonais Renesas Electronics Corp a accepté d'acheter Dialog Semiconductor pour 4,9 milliards d'euros en cash.

Renesas, l’un des plus grands fabricants de puces automobiles au monde, a offert 67,50 euros par action pour Dialog, ce qui représente une prime de 20% par rapport au cours de clôture de vendredi et une prime de 52% par rapport à une moyenne pondérée de trois mois. Dialog est coté à Francfort et a son siège au Royaume-Uni.



Les actions de Dialog s'échangeaient 16% plus haut à Francfort à 65,30 euros, juste en dessous du prix de vente convenu. Le concepteur de puces anglo-allemand a confirmé dimanche avoir reçu une offre de Renesas en réponse aux informations selon lesquelles il s'agissait d'une cible de rachat.

Les puces de gestion de l'alimentation de Dialog ont été utilisées dans une large gamme de produits Apple. L'entreprise a commencé à sentir le vent tourner en 2017 lorsqu'elle a appris qu'Apple pourrait à l'avenir vouloir concevoir ses propres puces, bien que Dialog ait minimisé le risque à l'époque.



L'année suivante, en 2018, le fabricant annonçait qu'il avait encore des accords avec Apple jusqu'en 2020. Mais Apple avait réduit ses commandes peu de temps après. Il s’est avéré qu’Apple avait encore besoin de l’expertise de Dialog pour faire progresser ses propres projets, octroyer des licences de propriété intellectuelle et embaucher 300 de ses ingénieurs.



Dialog a ensuite découvert de nouveaux marchés comme les traqueurs sportifs, les écouteurs sans fil et le secteur automobile. Ce dernier marché était la raison principale de l'intérêt de Renesas.

Renesas, qui a une valeur marchande de 20,5 milliards de dollars à Tokyo, est l'un des plus grands fournisseurs de semi-conducteurs utilisés dans les voitures. D'ailleurs, Dialog et Renesas travaillent ensemble depuis plus d'une décennie. La société britannique a déclaré en août qu'elle collaborerait avec Renesas sur les plates-formes informatiques automobiles.



Rappelons qu'Apple a bien évidemment commencé à abandonner les processeurs Intel pour Mac l'année dernière avec les nouvelles puces M1 Apple Silicon et a progressivement travaillé à la fabrication de ses propres puces dans des domaines tels que la gestion de l'alimentation et les modems. L’ambition à long terme de la société est de pouvoir tout maitriser au sein de ses produits.