Des schémas de l'Apple Car présentés en 2020 à un fournisseur japonais

Il y a 6 heures

Véhicules

Medhi Naitmazi

En janvier 2020, soit il y a deux ans maintenant, un homme se serait présenté au fournisseur automobile Sanden spécialisé dans les compresseurs de climatisation comme un représentant du département pièces détachées d'Apple. L'homme aurait expliqué au constructeur japonais qu'Apple travaillait sur une voiture électrique, dévoilant des schémas pour appuyer ses propos.

Une drôle de rumeur à propos de l'Apple Car

Concept d'Apple Car par Vanarama, basé sur des brevets déposés par Apple



Sanden est l'un des principaux fabricants de pièces de climatiseurs pour véhicules, Apple cherchant visiblement à se renseigner sur ce point précis pour son Apple Car d'après le Nikkei Asia. Cependant, en raison de difficultés financières, notamment aggravées par la pandémie de COVID-19, Sanden a déposé une demande de restructuration de sa dette auprès de ses créanciers en juin 2020 et les discussions sur l'Apple Car ont été arrêtées dans la foulée.



Bien que le rapport ne fournisse pas d'autres détails sur les pourparlers entre les deux entreprises, il donne encore un peu plus de corps aux ambitions d'Apple en matière de véhicules électriques dont on parle depuis longtemps.



En novembre 2021, Mark Gurman de Bloomberg a rapporté qu'Apple accélérait son travail sur le projet et visait un véhicule électrique avec des capacités complètes de conduite autonome d'ici 2025, bien que l'entreprise ait du faire face ces derniers mois à de nombreux départs, souvent compensés par des arrivées prestigieuses en provenance de Mercedes, Porsche, BMW ou encore Tesla.



Le marché automobile pourrait rapidement se transformer en guerre des nouvelles technologies, Tesla ayant allumé la première mèche avec désormais un catalogue fourni et des ventes en pleine explosion, mais réveillant les ambitions des constructeurs traditionnels ainsi que celles d'entreprises comme Apple donc, mais aussi Sony et des petits nouveaux comme Rivian ou Lucid.